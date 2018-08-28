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邊玩邊領薪水　主題樂園要招募扮鬼嚇人打工族

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/28 17:56
▲萬聖節也成為主題樂園的重要檔期，業者準備安排百位活屍湧出墓場，公開發出召集令徵募、培訓人才。（圖／六福村提供）
▲萬聖節也成為主題樂園的重要檔期，業者準備安排百位活屍湧出墓場，公開發出召集令徵募、培訓人才。（圖／六福村提供）

中元普渡剛結束，眾家好兄弟尚未「收假」，有的主題遊樂園已經為了接下來的萬聖節，廣發英雄帖，向全台敢秀又愛熱鬧的「鬼」朋友們招手，公開徵求100位願意扮鬼嚇人的打工族，化上精緻鬼妝出沒園區，工作內容就是要把遊客嚇得「吱吱叫」。

主題樂園開出的條件是：「你擅長鬼哭神號、扭曲身體嗎？腦中還有100種嚇朋友的方式卻無處執行嗎？不想出國，在台灣盡情享受西洋鬼節的特殊氛圍嗎？大膽、活潑又充滿創意的你就是英雄帖要找的人。」限額只有100人，由於這是份「舞台感」強烈的工作，戲劇系、表演科系學生將優先錄取，擁有其他特殊專長如體操、特技更是加分條件。


▲你的心中有100種嚇人創意嗎？（圖／主題樂園提供）

主題樂園行銷經理葉益亨說，去年推出萬聖節慶典活動「墓碑鎮」令遊客驚艷，面對今年即將到來的萬聖節，園區投入更多心力物力準備，將帶給遊客更精緻的鬼旅程，準備招募更多工作夥伴，一齊為遊客帶給更多驚奇。


▲主題樂園招募「裝鬼」工作，邀請有興趣的朋友一同為遊客帶來歡樂。（圖／主題樂園提供）

這項「裝鬼」工作，適合鬼靈精怪的朋友來挑戰，經過審查錄取後，將有專業特殊化妝老師教你裝扮自己，還有肢體訓練、驚嚇訓練等課程，工作期間還會提供免費餐點；園方指出，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試。

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