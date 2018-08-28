邊玩邊領薪水　主題樂園要招募扮鬼嚇人打工族

中元普渡剛結束，眾家好兄弟尚未「收假」，有的主題遊樂園已經為了接下來的萬聖節，廣發英雄帖，向全台敢秀又愛熱鬧的「鬼」朋友們招手，公開徵求100位願意扮鬼嚇人的打工族，化上精緻鬼妝出沒園區，工作內容就是要把遊客嚇得「吱吱叫」。

主題樂園開出的條件是：「你擅長鬼哭神號、扭曲身體嗎？腦中還有100種嚇朋友的方式卻無處執行嗎？不想出國，在台灣盡情享受西洋鬼節的特殊氛圍嗎？大膽、活潑又充滿創意的你就是英雄帖要找的人。」限額只有100人，由於這是份「舞台感」強烈的工作，戲劇系、表演科系學生將優先錄取，擁有其他特殊專長如體操、特技更是加分條件。