改造七星潭辦啤酒音樂祭 劉曉玫提觀光主張

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮縣長參選人劉曉玫今天提出觀光旅遊主張，將整頓與改造七星潭、淡季吸引國際運動賽事、定期舉辦海風國際啤酒主題音樂祭等；業者表示，把花蓮觀光做好就是大家的心聲。

劉曉玫指出，七星潭和太魯閣都是花蓮極為重要的觀光景點，但縣府卻無力整頓七星潭周邊亂象；原本在太魯閣舉辦的國際馬拉松賽事，也因縣府外包路權後，盛況不再。這兩處擁有觀光發展潛能，縣府卻不做觀光基礎建設，還把景點「玩爛了」，極為可惜。

劉曉玫提出加強整頓七星潭周邊秩序，為攤商和遊客帶來雙贏；另外，在七星潭舉辦海風啤酒主題音樂祭，為花蓮在地音樂提供展演和行銷的機會。