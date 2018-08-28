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娛樂

丈夫醉駕致2死　女星慟：「死了也不知能否被原諒」

娛樂中心／綜合報導2018/08/28 15:45
▲南韓資深女星朴海美（右）與丈夫黃民鶼鰈情深。（圖／翻攝Newsen , 2018.08.28）
▲南韓資深女星朴海美（右）與丈夫黃民鶼鰈情深。（圖／翻攝Newsen , 2018.08.28）

54歲南韓資深女演員朴海美出道48年，演過《老天爺啊！給我愛》、《奇皇后》、《五個孩子》等夯劇，硬底子演技備受稱頌，昨（27）日驚傳她的丈夫酒駕出車禍，同車2名演員不幸身亡，朴海美得知後悲慟代丈夫道歉，坦言：「我就算死了也不知道能不能被原諒」。

據韓媒報導，朴海美老公黃民昨晚開車時不慎撞上路邊2輛貨車，車上當時有4名音樂劇演員，其中一男一女當場死亡，黃民與其他2名演員連同貨車司機因傷被送至醫院救治，警方事後檢測發現，黃民血液中酒精濃度高達0.104%，已達撤銷駕照標準，朴海美原訂今日下午出席音樂劇記者會也臨時取消。

朴海美1996年嫁給小9歲的黃民，兩人育有1子，夫妻倆去年受邀上節目，黃民才得知自己年紀比妻子小，對方還結過婚，但他不以為意，承諾朴海美若想繼續演藝工作，他就會當後盾，如不想工作，他會努力賺錢讓妻兒過好日子，孰料今卻發生如此憾事。

稍早朴海美受訪時難掩激動情緒，她悲傷地說：「過世的2名演員是我最疼愛的弟子，我不知道今後要怎麼活下去」，形容現在胸口就像「被撕裂一般」，她承諾會負責家屬的喪葬費及相關賠償，並低落表示：「我就算死了也不知道能不能被原諒，但一定會全力配合警方調查」，說完忍不住痛哭失聲。

關鍵字朴海美奇皇后酒駕
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