丈夫醉駕致2死　女星慟：「死了也不知能否被原諒」

54歲南韓資深女演員朴海美出道48年，演過《老天爺啊！給我愛》、《奇皇后》、《五個孩子》等夯劇，硬底子演技備受稱頌，昨（27）日驚傳她的丈夫酒駕出車禍，同車2名演員不幸身亡，朴海美得知後悲慟代丈夫道歉，坦言：「我就算死了也不知道能不能被原諒」。

據韓媒報導，朴海美老公黃民昨晚開車時不慎撞上路邊2輛貨車，車上當時有4名音樂劇演員，其中一男一女當場死亡，黃民與其他2名演員連同貨車司機因傷被送至醫院救治，警方事後檢測發現，黃民血液中酒精濃度高達0.104%，已達撤銷駕照標準，朴海美原訂今日下午出席音樂劇記者會也臨時取消。