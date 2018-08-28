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中央社

沱江艦搭載雄三飛彈命中靶艦 黃星功標9/1見客

中央社2018/08/28 15:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北28日電）海軍不對稱作戰的指標，配備雄二、雄三攻艦飛彈的沱江艦，已在7月完成雄三實彈射擊，並精準命中靶艦，海軍因此在彈艙上漆上黃星功標，9月1日營區開放時，民眾將可一睹黃星。

海軍蘇澳基地營區開放原本預定26日舉辦，但近日大雨襲擊南部，海軍決定將活動延後至9月1日，屆時民眾除了能一睹排水量近萬噸、國軍艦艇中戰力最強的基隆（紀德級）艦外，也能看見有所謂「航艦殺手」名號的沱江艦。

這艘即將在9月1日公開陳展的沱江級飛彈巡邏艦，舷號為PPG-618，為國艦國造代表之一，也是目前唯一一艘沱江艦。營區開放前，海軍邀請媒體事先參訪，它展示了輕量化後的彈艙（滿載16枚飛彈過重），可配置4枚雄二、4枚雄三飛彈，最值得注意的是，雄三彈艙上方有顆黃色的星星，清楚顯示曾在7月16日精準命中靶艦。

一名海軍官兵向中央社記者表示，此黃色標記，是海軍7月中旬在九鵬外海實施精準武器射擊，其中由這艘沱江艦發射的雄三飛彈，精準命中靶艦，才會噴上「黃色星星」，當天風浪大，船身搖搖晃晃，卻能精準命中目標，顯示沱江艦及雄風飛彈優異的性能。

談到沱江艦的效能，艦長張家瑋少校指出，沱江艦吃水約2.4公尺，雖然魚雷的設定最淺為1.8公尺，但魚雷實際作戰的深度往往深於沱江艦的吃水，因此沱江艦並不容易被鎖定，加上船速快，滿載可以達到30幾節。

至於標記星星的時機，海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問解釋，以海軍為例，分為「黃星」與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達的協助，讓火砲擊落飛靶，黃星與藍星則分別存在於雷達、火砲上。

呂禮詩也說，如果在戰時命中敵船，將不只是標記星號，回基地後有功人員將被授勳，有功艦船甚至還會插上「虎字旗」，象徵成為戰功船。

海軍表示，這艘沱江艦由蘇澳龍德造船廠得標後，在民國101年11月開工、102年3月安放龍骨、103年3月下水，滿載吃水2.3公尺、最大速率38節、排水量567噸，共編制48名人員、續航力達2000海里。

沱江艦是海軍首艘匿蹤高速飛彈巡邏艦，採雙體船設計，船身呈不規則狀，可使雷達波彈散或減弱，使敵方誤以為是小型船，並可進行包括S型的高速航行、以左側30度角的大轉彎、緊急側轉等戰術動作。

特別的是，沱江艦航速可達38節（時速71公里），甚至進行海上緊急剎車，在不到2分鐘內切換成緊急倒退等戰術動作。海軍官員表示，沱江艦採用4具水噴射推進系統，有別於傳統的螺旋槳。

偵蒐裝備上，配置SPG-6N（S）搜索雷達、KT-2000低功率導航雷達、SPG-6N（T）追蹤雷達、CS/SWR-6電偵系統、突擊小艇、變深聲納；武器系統，則配置76快砲1座、8枚雄風反艦飛彈、MK-32魚雷發射管2座、方陣快砲1座、水雷20枚或深水炸彈20枚。

另外，國防部長嚴德發5月14日在立法院備詢時曾提及，沱江艦是因應兩岸不對稱戰力下的重要軍備，原本規劃分3階段量產，將縮短為2階段，後續以「3艘、8艘」2階段完成，預計民國114年先完成3艘。（編輯：謝佳珍）1070828

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