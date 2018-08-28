圖輯／成語蕎辣腿熱舞　寫真集尺度大開

成語蕎今（28）日舉辦《另一個我》寫真EP 記者會，這次她突破以往，特地練習了不擅長的唱歌及舞蹈，記者會上也首度公開表演新歌《KISS ME》，熟練的舞蹈動作搭配節奏感的音樂，可以看出下足功夫。除了快歌以外，現場他還演唱了EP同名歌曲《另一個我》。而被問到這次寫真集尺度大概到哪裡，成語蕎說這次很厲害，就像國王的新衣一樣，大家去買寫真集就會知道了。