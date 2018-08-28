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圖輯／成語蕎辣腿熱舞　寫真集尺度大開

圖輯／記者葉政勳2018/08/28 16:13

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會， 成語蕎因賣出佳績而感動落淚。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會， 爸爸化身特別嘉賓來祝福女兒。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會， 爸爸化身特別嘉賓來祝福女兒。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

  • ▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會，藝人好朋友包括夏語心、熊熊、夏宇童、林利霏、茵茵都來祝福她。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

成語蕎今（28）日舉辦《另一個我》寫真EP 記者會，這次她突破以往，特地練習了不擅長的唱歌及舞蹈，記者會上也首度公開表演新歌《KISS ME》，熟練的舞蹈動作搭配節奏感的音樂，可以看出下足功夫。除了快歌以外，現場他還演唱了EP同名歌曲《另一個我》。而被問到這次寫真集尺度大概到哪裡，成語蕎說這次很厲害，就像國王的新衣一樣，大家去買寫真集就會知道了。

關鍵字成語蕎另一個我寫真集
柯P化身國王與警察同仁眷屬互動

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