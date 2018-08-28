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中央社

美9歲男童出櫃遭同學霸凌 開學4天後自殺

中央社2018/08/28 15:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社丹佛27日綜合外電報導）美國科羅拉多州丹佛（Denver）一名9歲男童的母親表示，孩子在忍受了4天的校園反同性戀霸凌後自殺。

皮爾絲（Liea Pierce）告訴KDVR電視台，她的兒子邁爾斯（Jamel Myles）夏天時向她坦承自己是同性戀。

皮爾絲說邁爾斯想要去學校告訴他的同學這件事情，因為他很「自豪」自己是同性戀。

她表示，邁爾斯在喬修梅克（Joe Shoemaker）小學就讀，20日才剛升上4年級。

「我的兒子告訴我的大女兒，學校的孩子叫他自殺。我很難過他沒有向我求救。我非常沮喪，他竟認為自殺是他的選項。」

皮爾絲說：「當邁爾斯告訴我自己是同性戀時，他看起來『非常害怕』，但我跟他保證，我仍然愛他。」

皮爾絲表示，希望她兒子的死能夠提升大家對霸凌帶來影響的認識。

丹佛公立學校表示，已經為喬修梅克小學提供危機輔導員。

學校24日寄信給各個家庭，提到關於提供學生額外諮詢服務的事情。

這封信中提到，邁爾斯的死「對我們學校來說是意想不到的損失」，並提供父母種種壓力跡象的資訊，以便注意孩子的情緒。

「我們的目標是與您合作，盡可能以最恰當的方式告知您的孩子這則消息，並盡可能提供多點支持，所以請隨時告訴我們您希望如何處理這個問題。」

丹佛公立學校發言人瓊斯（Will Jones）在一封電子郵件聲明中說道：「我們現在的當務之急是要審視這個案件所引起的所有問題，確保我們所有學生的安全，並對這慘痛損失進行公正徹底的審查。」

丹佛警方正在調查這起男孩自殺案。（實習編譯：游茹渟/核稿：陳昱婷）1070828

※ 珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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