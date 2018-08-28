美9歲男童出櫃遭同學霸凌 開學4天後自殺

（中央社丹佛27日綜合外電報導）美國科羅拉多州丹佛（Denver）一名9歲男童的母親表示，孩子在忍受了4天的校園反同性戀霸凌後自殺。
皮爾絲（Liea Pierce）告訴KDVR電視台，她的兒子邁爾斯（Jamel Myles）夏天時向她坦承自己是同性戀。
皮爾絲說邁爾斯想要去學校告訴他的同學這件事情，因為他很「自豪」自己是同性戀。
她表示，邁爾斯在喬修梅克（Joe Shoemaker）小學就讀，20日才剛升上4年級。
「我的兒子告訴我的大女兒，學校的孩子叫他自殺。我很難過他沒有向我求救。我非常沮喪，他竟認為自殺是他的選項。」
皮爾絲說：「當邁爾斯告訴我自己是同性戀時，他看起來『非常害怕』，但我跟他保證，我仍然愛他。」
皮爾絲表示，希望她兒子的死能夠提升大家對霸凌帶來影響的認識。
丹佛公立學校表示，已經為喬修梅克小學提供危機輔導員。
學校24日寄信給各個家庭，提到關於提供學生額外諮詢服務的事情。
這封信中提到，邁爾斯的死「對我們學校來說是意想不到的損失」，並提供父母種種壓力跡象的資訊，以便注意孩子的情緒。
「我們的目標是與您合作，盡可能以最恰當的方式告知您的孩子這則消息，並盡可能提供多點支持，所以請隨時告訴我們您希望如何處理這個問題。」
丹佛公立學校發言人瓊斯（Will Jones）在一封電子郵件聲明中說道：「我們現在的當務之急是要審視這個案件所引起的所有問題，確保我們所有學生的安全，並對這慘痛損失進行公正徹底的審查。」
丹佛警方正在調查這起男孩自殺案。（實習編譯：游茹渟/核稿：陳昱婷）1070828
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