美9歲男童出櫃遭同學霸凌 開學4天後自殺

（中央社丹佛27日綜合外電報導）美國科羅拉多州丹佛（Denver）一名9歲男童的母親表示，孩子在忍受了4天的校園反同性戀霸凌後自殺。

皮爾絲（Liea Pierce）告訴KDVR電視台，她的兒子邁爾斯（Jamel Myles）夏天時向她坦承自己是同性戀。

皮爾絲說邁爾斯想要去學校告訴他的同學這件事情，因為他很「自豪」自己是同性戀。

她表示，邁爾斯在喬修梅克（Joe Shoemaker）小學就讀，20日才剛升上4年級。

「我的兒子告訴我的大女兒，學校的孩子叫他自殺。我很難過他沒有向我求救。我非常沮喪，他竟認為自殺是他的選項。」