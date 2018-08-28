NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

11月米其林月 8間摘星餐廳重譯經典

中央社2018/08/28 15:46
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北28日電）首屆台北米其林指南今年出爐，米其林官方今天宣布，11月將啟動「米其林月」，以「重譯經典」為主軸，有8間台北米其林指南星級餐廳將特別為米其林月推出限定菜單。

首屆台北米其林指南今年3月出版，一共有20間餐廳摘星，引起一波集星熱潮。在發布首屆台北米其林指南之後，米其林官方今天宣布，將在11月推出史無前例的台北「米其林月」活動，集結8間台北米其林指南的星級餐廳與11間米其林餐盤餐廳，特別為米其林月推出限定菜單。

米其林官方表示，這次參與的餐廳包括獲得三星的粵菜餐廳頤宮、二星的日本料理祥雲龍吟和中式料理請客樓、以及一星的創意料理態芮（Tairroir）等，以及台北花園大酒店的Prime One牛排館、時尚歐陸料理JEKitchen，以及日本料理小馬和Maru等米其林餐盤餐廳。

米其林官方指出，這次米其林月以「重譯經典」為主軸，餐廳與主廚將各自發揮巧思與創意，向經典料理致敬。官方舉例，民眾可以期待西班牙大廚在自家餐廳挑戰傳統西班牙海鮮燉飯，或是喜來登大飯店安東廳以黑松露調味蛋花湯，重新演譯法式清湯等。

米其林官方說，在這一個月活動期間，美食熱愛者將可到平常不易訂位的米其林餐廳享用美食，特別是體驗餐廳專門為「米其林月」創作的午餐及晚餐菜單。（編輯：陳怡璇）1070828

美9歲男童出櫃遭同學霸凌 ...不滿勞保局審議提救濟 撤銷...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan