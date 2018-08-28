11月米其林月 8間摘星餐廳重譯經典

（中央社記者吳欣紜台北28日電）首屆台北米其林指南今年出爐，米其林官方今天宣布，11月將啟動「米其林月」，以「重譯經典」為主軸，有8間台北米其林指南星級餐廳將特別為米其林月推出限定菜單。

首屆台北米其林指南今年3月出版，一共有20間餐廳摘星，引起一波集星熱潮。在發布首屆台北米其林指南之後，米其林官方今天宣布，將在11月推出史無前例的台北「米其林月」活動，集結8間台北米其林指南的星級餐廳與11間米其林餐盤餐廳，特別為米其林月推出限定菜單。

米其林官方表示，這次參與的餐廳包括獲得三星的粵菜餐廳頤宮、二星的日本料理祥雲龍吟和中式料理請客樓、以及一星的創意料理態芮（Tairroir）等，以及台北花園大酒店的Prime One牛排館、時尚歐陸料理JEKitchen，以及日本料理小馬和Maru等米其林餐盤餐廳。