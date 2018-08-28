〈房產〉香港中環蟬聯全球頂級商辦租金第一貴 台北居

CBRE 世邦魏理仕統計，全球最貴前 10 大商辦市場有 6 個城市位於亞太區，包括香港中環、中國北京金融街、香港西九龍、中國北京中央商務區、日本東京都以及印德新德里康諾特廣場；此外，泰國曼谷商辦租金年增率達 16.9%，成為亞太區商辦租金增長幅度最高的城市。

CBRE 世邦魏理仕今日發佈最新的全球頂級辦公室租賃成本研究報告中指出，由於香港商辦市場需求暢旺，租金行情連續 3 年走高，加上空置率低，造成香港中環商辦連續第 3 年成全球最貴商辦市場，商辦租賃成本每月每坪達新台幣 2.79 萬元，而台北頂級商辦租金則居亞太第 18 名。

就台北商辦市場來看，台北頂級商辦租賃成本較去年增加 1.4%，升至每坪 6548 元，但在全球排名較前一年度下降 2 名，為全球 120 個城市中，租賃成本第 38 高的城市。在亞太區排名第 18。

CBRE 世邦魏理仕分析台北頂級商辦租金成長的原因，主要是今年陸續有新完工大樓釋出，且租金水準高於市場平均，加上企業租戶升級需求強勁，使得頂級辦公大樓議價空間持續縮小。值得注意的是，台北 A 辦大樓公設比偏高，平均達 35%，換算每淨坪，租賃成本的負擔因而加重。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，近半年來專業服務業、網通資訊服務業及金融保險業均展現強勁的租賃需求，紛紛搶進市中心優質商辦，承租大坪數的辦公空間，帶動今年上半年 A 辦市場淨去化量達 7 年來同期新高。在今年 A 辦市場共有 3 棟新大樓加入之後，接下來將有至少 3 年的時間沒有新供給釋出，預測中短期內台北 A 辦租金將維持上揚走勢。

根據實價登錄揭露資訊，今年 6 月台北市信義區國泰置地廣場 36 樓近 90 坪的單位，以每坪 3937 元的行情出租，月租金為 35.2 萬元。世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民指出，目前台北 A 辦市場上可出租之 7 大型連續空置單位越來越稀少，而且信義基隆區內 100 坪以下的小坪數單位詢問度向來很高，使得區內 A 辦房東對於租金水準更為堅持。