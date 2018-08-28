民進黨再批林姿妙　林陣營回應負面選舉不會讓宜蘭更好

繼民進黨中央選對會召集人林錫耀昨天批國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙面對媒體提問支吾其詞、腦中無物之後，民進黨宜蘭縣議會黨團包括議長陳文昌、縣議員劉添梧、游祥德、張秋明等人今（28）日上午再度召開記者會要求林姿妙要選縣長就該誠實面對檢驗。劉添梧議員同時質疑林姿妙當了九年羅東鎮長，十多億的經費到底建設到哪裡？對於民進黨輪番砲轟，林姿妙競選總部發佈新聞稿表示，選舉重要的是宜蘭的民生、經濟發展與人民福祉，漫天口水的負面選舉不會讓宜蘭更好。
民進黨宜蘭縣議會黨團今天再度將砲口對準國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，議長陳文昌表示，民進黨在宜蘭執政有相當的好評，他與林姿妙三屆同事，清楚她是好人，不敢說她沒有能力，但也不知能力在哪裡。陳文昌同時以羅東壽園被亂倒廢棄物的問題質疑林姿妙說謊，陳文昌表示，羅東壽園將垃圾，包括墓牌、骨灰、棺材板等都倒在壽園的範圍內。他質疑是否有官商勾結，有沒有在管理，怎麼會將廢棄物倒在自己的地方？但他帶代表會去看，有代表告訴他，林姿妙說是陳文昌去倒的，倒完再來檢舉。陳文昌批林姿妙連這種謊話也敢講。
游祥德議員則表示，針對昨天林錫耀所提的部分，羅東藝穗節的問題，林姿妙講的不清不楚，讓人感覺一個首長，面對突發應變的能力，對公所的業務完全不了解。又如三十秒影片的問題，她說是民進黨抹黑，說民進黨不抹黑就不會選舉。但這是媒體拍攝的影片，那是指所有媒體都是民進黨囉。
劉添梧議員說，羅東現況財源好，所以林姿妙常常會拿羅東鎮營養午餐免錢來對外說，但羅東鎮的經濟好，是因為游榮華老鎮長與林聰賢鎮長任內，大力爭取中央的建設。劉添梧表示，納骨塔一年收益一億多，公共造產一年收益將近兩億，他問林姿妙，當了將近九年的鎮長，十多億的經費到底建設到哪裡?
對於民進黨議員的砲轟，林姿妙競選總部回應，這場選舉，要注重是宜蘭民生、經濟發展與造福鄉祉。今天的宜蘭需要的絕對不是政黨惡鬥，抹黑漫罵，而是需要一個真心為鄉親打拚，以政策願景擘劃宜蘭明日發展的公僕。宜蘭需要的是一個做對事，會做事的縣長。漫天的口水，過去鄉親已領教多多，負面選舉也不會使宜蘭更好。希望講政策比理念，讓鄉親自己決定誰是一路上真正關心鄉親生活，為宜蘭用心打拼的候選人。新聞稿最後強調，8月31日參選登記日所展現的政策，就是對鄉親明日美好生活的用心與承諾。
▲林姿妙競選總部回應民進黨宜蘭縣議會黨團新聞稿。（圖／記者李清貴攝 , 2018.08.28)