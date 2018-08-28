民進黨再批林姿妙　林陣營回應負面選舉不會讓宜蘭更好

繼民進黨中央選對會召集人林錫耀昨天批國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙面對媒體提問支吾其詞、腦中無物之後，民進黨宜蘭縣議會黨團包括議長陳文昌、縣議員劉添梧、游祥德、張秋明等人今（28）日上午再度召開記者會要求林姿妙要選縣長就該誠實面對檢驗。劉添梧議員同時質疑林姿妙當了九年羅東鎮長，十多億的經費到底建設到哪裡？對於民進黨輪番砲轟，林姿妙競選總部發佈新聞稿表示，選舉重要的是宜蘭的民生、經濟發展與人民福祉，漫天口水的負面選舉不會讓宜蘭更好。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天再度將砲口對準國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，議長陳文昌表示，民進黨在宜蘭執政有相當的好評，他與林姿妙三屆同事，清楚她是好人，不敢說她沒有能力，但也不知能力在哪裡。陳文昌同時以羅東壽園被亂倒廢棄物的問題質疑林姿妙說謊，陳文昌表示，羅東壽園將垃圾，包括墓牌、骨灰、棺材板等都倒在壽園的範圍內。他質疑是否有官商勾結，有沒有在管理，怎麼會將廢棄物倒在自己的地方？但他帶代表會去看，有代表告訴他，林姿妙說是陳文昌去倒的，倒完再來檢舉。陳文昌批林姿妙連這種謊話也敢講。