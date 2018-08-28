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不滿勞保局審議提救濟 撤銷率近3成

中央社2018/08/28 15:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北28日電）根據勞動部統計，106年提起勞（就）保爭議審議案件數量共3769件，審議審定結果中有1110件撤銷原核定，撤銷比率29.45%，也是5年來最高。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動法務司副司長傅慧芝說，勞（就）保爭議審議制度是訴願的前置程序，也是行政救濟的一環，只要民眾對於勞保局的核定不服，就可向勞動部提出。

傅慧芝表示，根據統計，106年勞保局受理被保險人申請給付案件核定的數量（含現金給付及醫療給付）約222萬件。被保險人不服核定，提起勞（就）保爭議審議案件數量為3769件，約占0.17%。其中以傷病給付計1520件（40.33%）為最高，失能給付計954件（25.31%）次之，二者合計約6成5。

傅慧芝說，爭議審議審定結果分析，撤銷原核定的案件計1110件，撤銷比率為29.45%，是近5年新高。撤銷案件中也高達2/3是由勞保局主動撤銷核定結果。

傅慧芝舉例，在百貨公司工作的小婷（化名），懷孕28週時因子宮收縮致有早產跡象而前往婦產科診所安胎，但勞保局一開始認定診所不在勞保普通疾病傷病給付的資格，而不予以核定。

傅慧芝說，後來小婷提出勞保爭議審議，審議後也認為勞保局將診所住院安胎排除在傷病給付範圍之外，未確實保障被保險人傷病給付權益，的確有再行斟酌必要，於是撤銷原核定。

傅慧芝指出，後來勞動部也明確解釋婦女在診所安胎住院診療，也可請領普通事故傷病給付後，就重新核准小婷申請的傷病給付。（編輯：黃于）1070828

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