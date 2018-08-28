梁心頤質疑自我　跑到台東一個人閉關創作

王大文與Lara是在去年因拍攝節目而結交情誼，剛開始Lara還覺得王大文看起來「有傲氣」，經過民宿一夜相處後才破冰，他特別送上防曬油做為賀禮，Lara搞笑問：「有附贈按摩、幫忙擦油的服務嗎？」王大文當場承諾「沒問題！我可以幫你按摩、非常樂意。」看著發片壓力大，最後當場決定「上油」，化身按摩師幫Lara鬆一下，但手勢卡卡按不到位為現場添增不少笑料，「有了你的按摩我終於有勇氣發這張專輯。」

睽違六年，梁心頤（Lara）終於推出新專輯，她於今（28）日在台北舉辦新專輯《千面獸》試聽會，預計從8月底起有計劃陸續推出新歌，梁心頤表示這次是全專輯量「聲」打造，而她的好友王若琳、王大文也都現身替她加油、打氣。



▲王大文（左一）、王若琳（右一）都談起與梁心頤認識的契機。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）

王若琳也回憶起與Lara剛認識時，演唱會結束在酒吧舉辦慶功宴，Lara喝醉酒上在舞池跳舞，抱著王若琳大腿恣意搖擺，還直呼：「我沒有別的選擇，我現在需要釋放，你就是我的對象！」Lara也爆料，兩人有次揪團去登山，王若琳穿著老爸王治平的風衣，卻把拉鍊與頭髮卡住，花了好久才順利解開、頭髮也被扯下來。

此外，Lara大膽吐槽，她把音樂做完後就把音樂連結傳給王大文、王若琳兩人，卻一點「回音」都沒有，成為現場的笑料。而外界也很關心Lara現在的感情狀況，她大方坦白：「我單身超過一年，正在找一個拯救我的對象。」樂觀的她還笑說，不會因為感情的事情落淚，至於最近一次哭，是為了工作，與姊姊一起決定工作上的事情，因為觀點不同所以吵起來，「會哭的時候，通常是質疑自己的能力。」還因此訂了去台東的火車票，閉關把新專輯的歌曲寫完，讓她表示：「接受、面對事實很重要。」



▲梁心頤提到最近一次哭，是與姊姊因為工作上的事情吵架。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）

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