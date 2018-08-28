NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

梁心頤質疑自我　跑到台東一個人閉關創作

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/28 16:11
▲梁心頤（中）好友王大文（左）、王若琳都現身聽歌會為她加油打氣。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）
▲梁心頤（中）好友王大文（左）、王若琳都現身聽歌會為她加油打氣。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）

睽違六年，梁心頤（Lara）終於推出新專輯，她於今（28）日在台北舉辦新專輯《千面獸》試聽會，預計從8月底起有計劃陸續推出新歌，梁心頤表示這次是全專輯量「聲」打造，而她的好友王若琳、王大文也都現身替她加油、打氣。

王大文與Lara是在去年因拍攝節目而結交情誼，剛開始Lara還覺得王大文看起來「有傲氣」，經過民宿一夜相處後才破冰，他特別送上防曬油做為賀禮，Lara搞笑問：「有附贈按摩、幫忙擦油的服務嗎？」王大文當場承諾「沒問題！我可以幫你按摩、非常樂意。」看著發片壓力大，最後當場決定「上油」，化身按摩師幫Lara鬆一下，但手勢卡卡按不到位為現場添增不少笑料，「有了你的按摩我終於有勇氣發這張專輯。」


▲王大文（左一）、王若琳（右一）都談起與梁心頤認識的契機。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）

王若琳也回憶起與Lara剛認識時，演唱會結束在酒吧舉辦慶功宴，Lara喝醉酒上在舞池跳舞，抱著王若琳大腿恣意搖擺，還直呼：「我沒有別的選擇，我現在需要釋放，你就是我的對象！」Lara也爆料，兩人有次揪團去登山，王若琳穿著老爸王治平的風衣，卻把拉鍊與頭髮卡住，花了好久才順利解開、頭髮也被扯下來。

此外，Lara大膽吐槽，她把音樂做完後就把音樂連結傳給王大文、王若琳兩人，卻一點「回音」都沒有，成為現場的笑料。而外界也很關心Lara現在的感情狀況，她大方坦白：「我單身超過一年，正在找一個拯救我的對象。」樂觀的她還笑說，不會因為感情的事情落淚，至於最近一次哭，是為了工作，與姊姊一起決定工作上的事情，因為觀點不同所以吵起來，「會哭的時候，通常是質疑自己的能力。」還因此訂了去台東的火車票，閉關把新專輯的歌曲寫完，讓她表示：「接受、面對事實很重要。」


▲梁心頤提到最近一次哭，是與姊姊因為工作上的事情吵架。（圖／妹妹娃娃多媒體提供 , 2018.08.28）

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字梁心頤王大文王若琳
粉絲人數用錢買？　女星曝背後秘密成語蕎辣腿熱舞　寫真集尺度大開

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan