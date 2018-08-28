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正妹暴瘦空歡喜　竟是「沈默癌症」上身

記者林重鎣／台中報導2018/08/28 18:26
▲淋巴癌具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，因此又被稱為「沈默的癌症」，但只要早期發現，多數患者接受治療後，都能獲得痊癒（圖／林重鎣攝 , 2018.8.28)
▲淋巴癌具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，因此又被稱為「沈默的癌症」，但只要早期發現，多數患者接受治療後，都能獲得痊癒（圖／林重鎣攝 , 2018.8.28)

20歲林姓女大生今年初發現體重不斷下降，一度以為瘦身成功，竊自歡喜，不料之後左頸部出現腫塊，甚至逐漸變大，心急下趕緊就醫檢查，經切片結果證實為「何杰金氏淋巴瘤」，確診為淋巴癌二期，嚇得她花容失色，所幸接受醫師建議接受化療，病情順利控制且未擴散，又能享受花樣般的璀璨人生。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，患者今年中旬摸到左頸部有腫塊長達3週，雖先到診所求治，但並未獲得改善，幸好患者警覺性高，趕緊到醫院就醫並完成相關檢查，同時聽從醫師建議，接受化學治療，雖治療過程中產生輕微噁心、嘔吐之副作用，但在藥物治療配合下，病情明顯改善並控制，也可正常生活不受影響，目前仍持續追蹤治療中。

黃文豊指出，惡性淋巴瘤俗稱「淋巴癌」，又可分為「何杰金氏淋巴瘤」與「非何杰金氏淋巴瘤」兩大類，而淋巴癌的成因至今不明，研究顯示，可能與體質、化學物質、病毒感染有關，而病人的免疫功能缺損更可能是重要因素，國內患者罹患「何杰金氏淋巴瘤」比例較低，約僅1至2成左右，好發於15至25歲或大於55歲族群，共有兩個高峰年齡層。

黃文豊表示，淋巴癌具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，因此又被稱為「沈默的癌症」，早期症狀不明顯，患者既不會痛也不會紅腫，較後期則可能會出現發燒、體重減輕、盜汗、貧血以及器官被侵犯等症狀。

不過他強調，「何杰金氏淋巴瘤」的預後很好，臨床上第一或二期的病人，其治癒率可高達80％~90％，萬一進入第三或四期，其十年存活率仍可達到50％~60％，雖然治療過程辛苦，但只要早期發現，多數患者在接受放療或化療過後都能獲得痊癒，「絕對不是無法治癒的絕症」。

黃文豊也提醒，患者接受化學治療後盡量避免生食及未經削皮的水果、加工食品或隔夜食物等，並配合醫師建議及早接受個人化治療，就有機會控制病情，以達到更好的預後。

關鍵字瘦身淋巴瘤淋巴癌沈默的癌症
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