越南夫妻糕取代炒米粉　新住民在選戰中已見重要性

傳統選戰中不可或缺的「米粉場」，如今也有了創意新型態，為了配合越來越多的新住民朋友，新竹縣長參選人楊文科就以越南小吃「夫妻糕」取代炒米粉，讓每個族群的文化都受到重視，以增加新住民母國文化饗宴，來幫助新住民創業與就業，也提出增設各鄉鎮新住民學習中心等政見，允諾當選後將會全方位的照顧新住民。
今(28)日在湖口鄉愛勢村的會場，一陣陣像似炊粿的清香，讓大家有了全新感受，這是來台十多年的北越杜小姐和她的丈夫，忙了快一個星期趕製而成的「夫妻糕」，果然大受歡迎；楊文科試嚐一口，感覺與客家「新丁粄」、閩南「紅龜粿」有異曲同工之妙，應同屬福建、廣東流傳「粿」的做法，不過台灣內餡是紅豆，越南是綠豆，約略看出隨地理氣候出現的傳衍差異。
▲傳統的選舉米粉場也講究創意創新，新竹縣長參選人楊文科以越南夫妻糕取代炒米粉，大受歡迎。（圖／楊文科陣營提供）
傳說古遠的越南有一新婚丈夫出外經商，妻子用米粉和綠豆做了一些糕點讓丈夫在路上可以果腹，甜蜜的夫妻情義為後人感動，稱為夫妻糕，並且演變成了越南民族娶親禮品，而用紅絲綢將兩個糕餅綁在一起的禮餅是男子必定要送給未來妻子的喜餅。
▲傳統的選舉米粉場也講究創意創新，以越南夫妻糕取代炒米粉，果然讓大家有全新感受。（圖／楊文科陣營提供）
楊文科表示，湖口鄉新住民家庭已達9%的比例，竹縣人數更超過1萬3千人，新住民在社會上不論是經濟勞動或是家庭生計的奉獻，一、二十年來早已是大家庭的一份子，許多子弟更逐漸嶄露頭角，未來也將是國家社會的中堅；未來會在「新竹縣新住民家庭服務中心」輔導業務積極提升下，加強關懷與訪視、個案管理服務、結合與連結社區服務據點、建立資源服務網絡，另還再增設各鄉鎮新住民學習中心、加強辦理移民嘉年華會、提供新住民法律諮詢服務新住民政見等，讓新住民鄉親得到更好的照顧。