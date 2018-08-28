越南夫妻糕取代炒米粉　新住民在選戰中已見重要性

傳統選戰中不可或缺的「米粉場」，如今也有了創意新型態，為了配合越來越多的新住民朋友，新竹縣長參選人楊文科就以越南小吃「夫妻糕」取代炒米粉，讓每個族群的文化都受到重視，以增加新住民母國文化饗宴，來幫助新住民創業與就業，也提出增設各鄉鎮新住民學習中心等政見，允諾當選後將會全方位的照顧新住民。

今(28)日在湖口鄉愛勢村的會場，一陣陣像似炊粿的清香，讓大家有了全新感受，這是來台十多年的北越杜小姐和她的丈夫，忙了快一個星期趕製而成的「夫妻糕」，果然大受歡迎；楊文科試嚐一口，感覺與客家「新丁粄」、閩南「紅龜粿」有異曲同工之妙，應同屬福建、廣東流傳「粿」的做法，不過台灣內餡是紅豆，越南是綠豆，約略看出隨地理氣候出現的傳衍差異。