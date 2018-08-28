舊金山Fed：風險在上升 但要殖利率曲線倒掛才是經

雖然許多人認為，在寬鬆的經濟條件下，美債殖利率曲線如果出現倒掛，也不必太擔心經濟衰退到來。不過舊金山聯邦準備銀行週一 (27 日) 發布的研究報告認為，當長短天期借貸成本縮減，仍會增加經濟衰退風險。

這項研究主要針對美國 3 個月公債與 10 年期公債殖利率的利差，進行深度分析。近幾個月以來，無論比較何種長短天期的美國公債殖利率利差，均出現縮減。

美債 10 年期與 3 個月期殖利率利差 圖片來源：Fred

有幾位聯準會官員以此現象為理由，認為升息腳步應該更慢。過去當殖利率曲線從趨平再轉為倒掛之後不久，均出現經濟衰退。

舊金山聯準會研究顧問 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 支持這種觀點，認為經濟衰退的風險在上升。不過另一方面，他們也說，長期殖利率依然高於短期殖利率，目前沒有衰退即將到來的跡象。