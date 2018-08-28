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舊金山Fed：風險在上升 但要殖利率曲線倒掛才是經

鉅亨網2018/08/28 16:19
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雖然許多人認為，在寬鬆的經濟條件下，美債殖利率曲線如果出現倒掛，也不必太擔心經濟衰退到來。不過舊金山聯邦準備銀行週一 (27 日) 發布的研究報告認為，當長短天期借貸成本縮減，仍會增加經濟衰退風險。

這項研究主要針對美國 3 個月公債與 10 年期公債殖利率的利差，進行深度分析。近幾個月以來，無論比較何種長短天期的美國公債殖利率利差，均出現縮減。

美債10年期與3個月期殖利率利差　圖片來源：Fred
美債 10 年期與 3 個月期殖利率利差　圖片來源：Fred

有幾位聯準會官員以此現象為理由，認為升息腳步應該更慢。過去當殖利率曲線從趨平再轉為倒掛之後不久，均出現經濟衰退。

舊金山聯準會研究顧問 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 支持這種觀點，認為經濟衰退的風險在上升。不過另一方面，他們也說，長期殖利率依然高於短期殖利率，目前沒有衰退即將到來的跡象。

10 年期美國公債殖利率週一比 3 個月期的殖利率，仍高出約 0.75 個百分點。兩人認為，這與殖利率倒掛，仍有著「舒適的」差距，如果真的倒掛，才是經濟衰退的信號。

如果比較 2 年期及 10 年期的利差，差距會更為接近。自 2018 年以來，兩者的利差已經由約 50 個基點，縮減至只剩 20 個基點左右。不過 Bauer 與 Mertens 主張，3 個月與 10 年期之間的利差，才是更好的預測工具。

早前一些研究報告認為，由於金融危機以來，聯準會與其他央行大量持有債券，造成長天期公債的殖利率偏低，長短天期的利差才會一直很接近，這種失真的情況，造成在預測經濟衰退的可靠性下滑。

Bauer 與 Mertens 則認為，沒有足夠的證據說明，現在的情況「與以往不同」。不過兩人也強調，相關性不是因果關係，曲線倒掛和經濟衰退如何產生聯繫仍不清楚，因此解讀時應更為謹慎。

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