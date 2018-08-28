台灣賓士總裁交接 戴姆勒集團挹注強勁資源搶市

邁爾肯自 2013 年上任以來，秉持原廠「創造最佳客戶體驗」的信念，屢屢在台創下銷售佳績，除了穩居豪華進口車龍頭寶座，去年底更締造高達 28017 台的年度最高銷售量，讓台灣晉升為 Mercedes-Benz 全球第 16 大市場，成長 5 個名次。

豪華進口車龍頭台灣賓士今 (28) 日進行總裁交接，在邁爾肯為台灣賓士創下多項市場佳績後，由高明漢 (Mr. Michael Grewe) 接任新任總裁，戴姆勒集團全球賓士轎車業務暨產品管理副總裁 Mr. Axel Harries 表示，未來總部將支持台灣市場，持續推出更多產品。

而台灣賓士新任總裁高明漢為德國籍，自 1987 年起加入戴姆勒集團，曾任職於德國斯圖加特總部、俄羅斯、羅馬尼亞和泰國區域辦公室等地，期間服務於 Mercedes-Benz 乘用車、商用車、行銷業務和經銷業務管理等不同部門。

2013 年起高明漢升任泰國賓士總裁暨執行長，開啟泰國市場新頁，這次調到台灣賓士擔任總裁一職，持續領導品牌成長，而集團已表態在台灣市場銷量創新高後，後續還會導入更多新車款，顯示在台灣進口車市競爭持續白熱化。