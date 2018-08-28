NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

台灣賓士總裁交接 戴姆勒集團挹注強勁資源搶市

鉅亨網2018/08/28 16:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

豪華進口車龍頭台灣賓士今 (28) 日進行總裁交接，在邁爾肯為台灣賓士創下多項市場佳績後，由高明漢 (Mr. Michael Grewe) 接任新任總裁，戴姆勒集團全球賓士轎車業務暨產品管理副總裁 Mr. Axel Harries 表示，未來總部將支持台灣市場，持續推出更多產品。

邁爾肯自 2013 年上任以來，秉持原廠「創造最佳客戶體驗」的信念，屢屢在台創下銷售佳績，除了穩居豪華進口車龍頭寶座，去年底更締造高達 28017 台的年度最高銷售量，讓台灣晉升為 Mercedes-Benz 全球第 16 大市場，成長 5 個名次。

而台灣賓士新任總裁高明漢為德國籍，自 1987 年起加入戴姆勒集團，曾任職於德國斯圖加特總部、俄羅斯、羅馬尼亞和泰國區域辦公室等地，期間服務於 Mercedes-Benz 乘用車、商用車、行銷業務和經銷業務管理等不同部門。

2013 年起高明漢升任泰國賓士總裁暨執行長，開啟泰國市場新頁，這次調到台灣賓士擔任總裁一職，持續領導品牌成長，而集團已表態在台灣市場銷量創新高後，後續還會導入更多新車款，顯示在台灣進口車市競爭持續白熱化。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字賓士戴姆勒集團汽車集團德國汽車mercedes-benzheadline
〈房產〉香港中環蟬聯全球頂...舊金山Fed：風險在上升 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan