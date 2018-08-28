潭子區公所「區政顧問」 議員質疑合法性

副市長張光瑤答詢表示，目前市政顧問有525位，都是由市長聘任。

台中市議會今(28)日進行民政部分業務質詢，市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞、翁美春、張芬郁聯合質詢時指出，台中市政府市政顧問目前有525位，市政顧問都是誰聘任的？但潭子區也有聘任「區政顧問」，又是誰聘任？縣市合併後，區公所根本不需要聘任區政顧問，而且公所也沒有編列這筆預算，希望大家都能夠遵守法令。

蕭隆澤接著詢問，目前台中市29區中，有哪一區聘任「區政顧問」？潭子區長劉俊信舉手。

蕭隆澤說，縣市合併後、區公所還有需要聘區政顧問嗎？而且台中市29區中只有潭子區有聘任65位區政顧問。而且他也沒有看到區公所有編列這項預算。他指出，他曾經做過潭子鄉長，之前就曾經提醒過市府，聘任區政顧問的合法性。再這樣子搞下去，對市長林佳龍的選情只有減分沒有加分。最後如果選不好，卻又去怪議員。

民政局長游湧志則回應，各區公所是派駐機關，預算自行編列。

謝明源議員詢問北屯區長林啟正，北屯是否有聘任區政顧問？林啟正回答「沒有」。謝明源繼續問「為什麼不聘請」，林啟正則回答「研議中」。謝明源說，這是不合法的事情，不能研議。

他要求各區區長應該謹言慎行，而且要遵守法令，才不會讓在野黨拿出做文章。也要求民政局針對潭子區聘任區政顧問的作法，提出報告。

民政局表示，市府並未訂定統一實施的區政顧問聘任相關規定，沙鹿區公所訂有相關要點，但無實際聘任；潭子區公所今年5月起聘任無給職區政顧問，相關經費支出僅印製聘書及為民服務背心。此外，龍井、梧棲兩區公所目前尚有前市府時期就聘任至今的區政顧問，但實際上已不再服務。