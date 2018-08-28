逾8成全球企業正運用區塊鏈技術 五大產業最具發展潛

根據調查顯示，企業應用區塊鏈的階段各有不同，10% 正在實行區塊鏈試點 (Pilot)，15% 已正式採用區塊鏈技術 (Fully Live)，近三分之一 (32%) 企業正在開發區塊鏈 (Development)，20% 仍在研究階段 (Research)，僅有 14% 完全沒有運用區塊鏈技術。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長、金融科技負責人李潤之表示，隨著區塊鏈對企業營運和商業的影響日益加深，此調查明確點出一個訊息，也就是企業擔心自己跟不上區塊鏈的腳步，因為區塊鏈加速全球開放的機會，包括降低成本、提高速度、提高透明度和可追溯性。

資誠聯合會計師事務所今 (28) 日發布 2018 全球區塊鏈調查報告顯示，有 84% 的全球企業正在運用區塊鏈的技術，其中也點名具發展區塊鏈潛力的五大產業，包括金融服務業、能源和公用事業、工業製造業、醫療保健以及政府部門等。

而目前發展區塊鏈最先進的國家是美國 (29%)、中國 (18%) 和澳洲 (7%)。 然而，調查顯示，在三到五年內，中國將超過美國，成為全球區塊鏈影響力和活動的核心。

在各產業方面，金融服務業是未來三到五年內，運用區塊鏈最具有潛力的產業，其次是能源和公用事業 (12%)、工業製造業 (12%)、醫療保健 (11%)、政府部門 (8%) 等。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如指出， 區塊鏈的最大優勢是可以透過共享的產業平台來開發和提供。根據調查，各產業的特定企業，包括競爭對手必須同意共同的標準並共同營運，才能產生共享的產業平台，將區塊鏈的優勢發揮到最大程度。

儘管區塊鏈技術具有潛力，但調查顯示，信任是區塊鏈應用的最大阻礙之一，而各國用戶的信任程度有差異，對區塊鏈信任度最高的國家或地區依序是新加坡 (37%)、香港 (35%) 和阿拉伯聯合酋長國 (34%)，這也反映出區塊鏈發展中，金融服務的主導地位。

據調查顯示，區塊鏈應用的最大阻礙是監管法規的不確定性。對法規監管不確定性的擔憂最高的國家是德國 (38%)、澳洲 (37%) 和英國 (32%)。

整體來看，企業要成功運用區塊鏈技術，必須著重在四個策略，包括第一、創造成功案例。組織可以從小規模開始，但需要明確設定好目的，讓其他參與者能夠認同並有一致的想法。

第二、建立一個生態系統。參與者應該來自同一個產業的不同企業，共同製定一套管理區塊鏈的規則。根據調查，15% 正式採用區塊鏈技術的受訪者中，其中 88% 是區塊鏈聯盟的領導者或活躍成員。

第三、建立使用者的信任。進入區塊鏈的合作夥伴需要相關權限的規則和標準。涉及風險的專業人士，一開始就必須確保區塊鏈框架受到主管機關和用戶的信任。

第四、保持靈活以符合法規。區塊鏈開發者必須保持靈活，以符合主管機關未來的法規要求。

李潤之表示，區塊鏈必須克服信任問題，但實際上，企業在導入數位科技的過程中，幾乎都曾遭遇過信任的問題，建議企業需要投入更多精力來設計區塊鏈項目，以解決信任和監管問題。