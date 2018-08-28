歐洲麻疹疫情10年新高 去英法義希臘小心

（中央社記者陳偉婷台北28日電）歐洲麻疹疫情攀10年高峰，疾管署副署長羅一鈞今天說，麻疹傳染力強，民眾若有計畫到法國、英國、希臘、義大利等國，應特別防範麻疹，可評估施打疫苗。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，歐洲今年上半年累計超過4萬1000例麻疹病例，已高於近10年任一年年總數，其中以烏克蘭超過2萬3000例最多，其次為塞爾維亞逾5000例，另法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞也都有1000例以上。
英國英格蘭疫情也在持續，今年累計約800例，3成病例分布於首都倫敦；羅馬尼亞今年累計約600例。由於俄羅斯、喬治亞等兩國近期病例數多，基於當地感染風險增加，疾管署即日起提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。
羅一鈞表示，歐洲麻疹疫情高漲主要跟疫苗接種率偏低有關，根據世界衛生組織統計，雖然歐洲2劑麻疹疫苗接種率自2016年的88%增加至2017年的9成，但各地落差還是很大，施打率應該至少要95%才能達到防範效果。
羅一鈞也說，除了東歐、俄羅斯，民眾如果要去法國、英國、希臘、義大利這4個國家，應特別注意，以免到歐洲染麻疹又將疫情傳入台灣。
疾管署防疫醫師陳婉青表示，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒完成麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。
陳婉青表示，家長如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；另特別建議1981年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種MMR疫苗。
疾管署也建議，民眾出國期間應留意手部衛生，出入公共場所戴口罩；返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史。（編輯：陳清芳）1070828