歐洲麻疹疫情10年新高 去英法義希臘小心

（中央社記者陳偉婷台北28日電）歐洲麻疹疫情攀10年高峰，疾管署副署長羅一鈞今天說，麻疹傳染力強，民眾若有計畫到法國、英國、希臘、義大利等國，應特別防範麻疹，可評估施打疫苗。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，歐洲今年上半年累計超過4萬1000例麻疹病例，已高於近10年任一年年總數，其中以烏克蘭超過2萬3000例最多，其次為塞爾維亞逾5000例，另法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞也都有1000例以上。

英國英格蘭疫情也在持續，今年累計約800例，3成病例分布於首都倫敦；羅馬尼亞今年累計約600例。由於俄羅斯、喬治亞等兩國近期病例數多，基於當地感染風險增加，疾管署即日起提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。