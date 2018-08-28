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中央社

水利署：降雨量之大10年罕見 超過排水設施負荷

中央社2018/08/28 16:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北28日電）豪雨為中南部帶來淹水等災情，經濟部水利署副署長王藝峰今天說，這次降雨量之大10年罕見，超出排水設施所能負擔，且淹水區域集中在中南部地層下陷區，導致退水緩慢。

熱帶性低氣壓加上西南氣流影響，為中南部帶來豪雨災情，根據中央氣象局統計，屏東新園鄉今天零時至上午11時，累計雨量達309毫米，居全台之冠，高雄、台南地區累積雨量也都非常可觀，造成多處淹水，至今未退。

王藝峰今天向中央社記者說，民國95年以後，區域排水以通過10年重現期距洪水量為設計標準，這10多年時間其實成效都不錯，除了莫拉克等颱風外，在中南部沿海地區很少有像這次一樣大的降雨量，主要受極端氣候的影響，降雨超過當初區域排水的設計標準，導致淹水災情。

這次淹水主要地區集中在沿海地層下陷區，本身土地就比排水路還低，加上又遇到大潮，導致排水更為困難，就算動用抽水機，退水依舊相當緩慢，針對這些區域可利用加深加寬河道，並提高堤防高度方式因應，不過，實際施行會遇到土地徵收等困難。

王藝峰表示，要達到零淹水可能性非常低，因此可參考日本等國外做法，「讓水淹在特定區域」，利用公園、停車場等公有土地，建置蓄水池等設施，或是要求私人土地開發案，都必須保留滯洪池跟蓄洪設施，提升整體排水效益，藉由公私合力方式，加強公有私人土地的排水能量，達到「淹水但不釀災」的目標，舒緩氣候變遷帶來的強降雨衝擊。

類似極端氣候造成的強降雨未來仍有機會發生，對於台灣如何因應，王藝峰表示，假使想把區排10年重現期距洪水量為設計標準，重新設計並提高標準，經費恐怕非常龐大，全台有1700多條區域排水，得考慮營造廠工程執行能量、土地徵收等問題，需要審慎評估。(編輯：陳永昌) 1070828

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