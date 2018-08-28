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變相漲價？泰國簽證轉外包處理　官方：國際趨勢

記者陳致宇／台北報導2018/08/28 16:41
▲泰國貿易經濟辦事處代表通才比喻，護照是重要的文件，旅行社像買菜一樣用塑膠袋隨便送來，讓民眾怎麼能信任。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）
▲泰國貿易經濟辦事處代表通才比喻，護照是重要的文件，旅行社像買菜一樣用塑膠袋隨便送來，讓民眾怎麼能信任。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

泰國貿易經濟辦事處昨（ 27 ）日公告，未來赴泰團體簽證將交由指定外包公司處理，代辦費用統一定價 470 元，個人申請簽證也將限額。泰國貿易經濟辦事處代表通才今（ 28 ）日開記者會說明，指出辦事處場地已無法應付大量申請簽證民眾，且商業性簽證服務是國際趨勢，可以降低辦事處職員工作量，也能確保資料安全性。

泰國貿易經濟辦事處代表通才表示，目前平均每日處理 2,800 份簽證申請，無論是對現有人力、場地都是很大負擔，辦事處並非正式大使館，也沒有足夠的安全措施，因此 10 月 1 日起將簽證業務全部轉由代辦中心辦理。


▲泰國貿易經濟辦事處代表通才表示，目前平均每日處理 2,800 份簽證申請，但無論是對現有人力、場地都是很大負擔。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

通才指出，委託的 VFS Global 是國際專業的商業性簽證服務公司，也是目前國際趨勢，像是印度、孟買、斯里蘭卡等國家民眾，申請泰國簽證皆需透過代辦中心辦理。目前規畫在台北、高雄設立代辦中心，早上 9 點至下午 5 點受理申請，也將研擬增設服務據點、郵寄申請、電子化等措施。


▲泰國觀光簽證單次費用 1,200 元，若透過代辦中心辦理，須多支付 470 元手續費。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

個人申請簽證部分，通才表示，之後仍維持上午 9 點至 11 點 30 分送件，隔日下午 4 點至 5 點取件，考量辦事處人力，每日限額約 100 人，否則也須交由代辦中心辦理，另繳交 470 元費用。

根據泰國貿易經濟辦事處公告， 10 月 1 日起取消團體簽證申請，包含旅行社在內，皆須透過 VFS Global 統一辦理，手續費統一定價 470 元。

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