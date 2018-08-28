新聞業生存奮戰 戰地和調查報導首當其衝

（中央社巴黎28日綜合外電報導）社會運動人士警告，對媒體機構而言，在衝突地區報導戰爭和調查性新聞的成本愈來愈高，也變得更加危險。
專家表示，隨著谷歌（Google）和臉書（Facebook）等網路巨擘一面免費使用傳統媒體內容，一面吃掉廣告收益，優質新聞工作陷入左右兩難的境地。
歐洲新聞攝影界盛事之一國際新聞攝影圖片大展（Visa pour l'Image）負責人李洛華（Jean-FrancoisLeroy）說，與此同時，報導衝突地區新聞的成本變高，也變得更危險。
他說，儘管有許多記者在報導越南和南斯拉夫戰爭時遇害，「但記者當時並非真正的目標。如今一切都變了」。
根據無國界記者組織（RSF），今年迄今已有50名記者遇害。
除了開始鎖定記者為攻擊目標，叛亂團體和犯罪組織也也會綁架記者勒贖。
李洛華說：「報導諸如伊拉克等地衝突新聞的成本如今變得愈來愈高。」「安全成本激增，你需要助手、保鏢、翻譯和司機。」
李洛華說：「幾年前，紐約時報（NYT）估計在巴格達報導一則新聞一天的成本為一萬美元。」
華府的國際調查記者聯盟（ICIJ）負責人賴爾（Gerard Ryle）說，主流媒體的經濟模式已被科技巨頭壓垮，調查性新聞也被壓縮。
賴爾說：「新聞業此刻正為生存奮戰。」
他說：「業務量正在縮減，首當其衝的是調查性新聞，因為這類新聞成本高昂。撰寫它們不僅費時，風險也非常高。」（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1070828