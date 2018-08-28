新聞業生存奮戰 戰地和調查報導首當其衝

（中央社巴黎28日綜合外電報導）社會運動人士警告，對媒體機構而言，在衝突地區報導戰爭和調查性新聞的成本愈來愈高，也變得更加危險。

專家表示，隨著谷歌（Google）和臉書（Facebook）等網路巨擘一面免費使用傳統媒體內容，一面吃掉廣告收益，優質新聞工作陷入左右兩難的境地。

歐洲新聞攝影界盛事之一國際新聞攝影圖片大展（Visa pour l'Image）負責人李洛華（Jean-FrancoisLeroy）說，與此同時，報導衝突地區新聞的成本變高，也變得更危險。

他說，儘管有許多記者在報導越南和南斯拉夫戰爭時遇害，「但記者當時並非真正的目標。如今一切都變了」。