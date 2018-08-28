南檢建構戒治聯繫平台　協助戒毒

台南地檢署結合轄區內8家衛生福利部指定之戒癮醫院及社會資源網絡、警察機關，教育局及民間機構等單位，藉由聯繫平台的建構，除了連結檢察機關、社政單位、醫療機構、警察機關、教育機關及民間組織的資源來協助施用毒品病犯更生，更希望透過資源共享和功能互補的方式，一同對於毒品戒治盡一份心力。

▲台南地檢署檢察長鄭銘謙指出，要根本禁絕毒品，須落實治本之道。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.28)

台南地檢署檢察長鄭銘謙表示，並非讓吸毒者直接送進醫院，而是協助吸毒者並對其進行輔導治療，使其回復正常的家庭功能及回歸社會生活，且具備就業能力，這是建構此平台最主要的目的。

鄭銘謙指出，目前緩起訴的比例，若以100位吸毒者為單位，約為15%；預期目標是逐步提升至20~30%，甚至50%以上，希望半年內可以提升至30%以上之緩起訴處分率。

鄭銘謙強調，一直緝毒只是治標作為，降低需求面，抑制供給面，讓吸毒者遠離毒品才是治本之道。比較擔心的是吸毒人口年齡層下降，加上新興毒品出現。

鄭銘謙說，會透過反毒宣導，讓全民對毒品有更深的認知，全力防堵毒品進入校園，不要再有新增的吸毒人口，毒品問題才能真正解決。

台南地檢署指出，毒品濫用問題日趨嚴重，違反毒品危害防制條例之案件數即高居所有類型案件數的第二位，顯見毒品問題之嚴重程度，其所影響者，不僅僅是危害施用毒品人口本身之健康及其家庭健全發展，甚至會因缺錢購買毒品而衍生出其他犯罪行為，進而造成社會治安之惡化。

台南地檢署為有效改善毒品濫用問題，除加強毒品之查緝，另外針對既有施用毒品人口部分，則希望透過緩起訴處分命戒癮治療之方式，與轄內醫療院所合作，藉由醫療的方式讓既存施用毒品人口可以戒除毒癮，並透過網絡合作模式，提供有心戒除毒癮者一個「面面俱到、環環相扣、無縫接軌」的完善戒毒環境。

至今年8月20日止，累計戒癮治療之被告已達228人次，除有效紓解目前監所超收擁擠之情況外，並期待經由此一聯繫平台運作，達到提高毒癮戒治成功率、減低衍生性犯罪發生及降低社會成本的最終目標。