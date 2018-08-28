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中央社

流行音樂新南向 首站馬來西亞泰國

中央社2018/08/28 16:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北28日電）文化部協助台灣流行音樂業者開拓東南亞市場，首站針對馬來西亞及泰國。影視局長徐宜君今天說，透過商務交流、與當地藝人共演，創造深化當地的媒合平台，開拓更多新南向市場機會。

為推動流行音樂產業新南向，文化部今天在台北國際藝術村舉行「流行音樂拓展東南亞市場計畫-台流新南向」啟動記者會。邀請這次代表參與音樂交流的台灣藝人吳汶芳、四分衛和白目樂隊，及商務代表團出席。

文化部影視及流行音樂產業局今年首度辦理「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，帶領台灣業者赴馬來西亞和泰國，辦理商務交流、展演活動及媒合會。影視局指出，首站將於9月2日至5日前往馬來西亞進行交流參訪，預計有近50名流行音樂產業人士參與，並於3日晚間在「吉隆坡表演藝術中心」舉辦台灣之夜。

影視及流行音樂產業局長徐宜君說明，文化部致力健全影視產業生態，結合文化科技與流行音樂，打通國際通路是重要的開始，「過去台灣也曾到東南亞參加過音樂節，但今年則要透過台灣歌手與當地歌手共演，盼能與當地音樂、社群和產業有更深一層的的交流」；此外，也會從商務角度透過舉辦媒合會的作法，讓台灣流行音樂在東南亞能有更深影響力、創造更多合作機會。

主辦單位表示，11月預計由曾獲得金曲獎最佳樂團的MATZKA與四分衛、白目樂團前往泰國曼谷，與泰國知名電台CAT RADIO合作，參加深受當地年輕人喜愛的CATExpo音樂節，並與泰國當紅樂團Retrospect交流演出。

台灣商務代表之一瀚草影視總經理湯昇榮指出，過去20幾年來，他長期關注東南亞影視發展，「近10年來變化令人印象深刻，尤其目前泰國年輕人深受韓流影響，是種打團體戰的方式進入東南亞，「作為影視圈的一份子，我很希望台灣有機會再走出去，至於在東南亞該如何走，透過共同整合盼能達到各式各樣目標」。

湯昇榮認為，台灣確實還有很多能量，希望透過這次交流把優秀的人帶去，向東南亞介紹台灣優秀的影視音作品，「一步步將腳步站穩，台灣還是很有機會的」。（編輯：張芷瑄）1070828

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