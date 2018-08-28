不一樣的慈善會　漁村中的健身工廠

社團法人高雄市劦助慈善會成立的梓官區第3個C級巷弄長照站今（28）日舉辦睦鄰茶會，這個由慈善會設立的C級巷弄長照站，跳脫以往慈善會救助的形象，不僅僅辦理長輩及身障者的服務，亦成立新移民據點，以及與梓官區五家超商合作，提供弱勢青少年兒少餐食券等社福方案。

社團法人高雄市劦助慈善會所成立的C級巷弄長照站位於梓官烏魚文化館內，地處梓官區蚵仔寮，且與紅樹林茄苳溪保護區緊鄰，戶外有大草地自然美景，也是紅樹林生態及賞鳥最佳地點。

C級巷弄長照站結合的預防及延緩失能服務方案，讓長輩讚不絕口。85歲的黃蕭廚阿嬤，說人生第一次使用健身器材，每次上課內容都不一樣，讓她感覺自己變年輕了，體力和睡眠品質也變得更好；73歲林黃月阿嬤說人生就是不斷的學習，她除了每週三準時到巷弄站上課外，每週二、五還會到梓官區大舍社區照顧關懷據點當廚房組志工；另外，75歲呂許邱阿嬤是巷弄站的長輩亦是志工，每次都會提早到教室，把教室先行打掃一番，讓上課環境乾淨明亮又舒適。