亞運／戴后金牌加身　中華羽球隊完成階段性目標

不過進入到女單的項目後，戴資穎還是展現了當今女單第一人該有的水準，從8強開始一路拍落日本名將奧原希望和印度前球后Saina Nehwa，決賽又把P. V. Sindhu打得毫無脾氣，強勢拿下我國在亞運上的羽球首金，用實力強勢回擊了一切質疑。

作為開打前就被寄予厚望的爭金主力，戴資穎在本屆亞運確實承受了相當大的壓力，尤其是在世錦賽的意外失利，讓外界對她有「大賽不行」的評價。加上在女團對上泰國的比賽，她又輸給了老對手Ratchanok Inthanon，比賽內容也是失誤連連，讓人也不禁有些擔心她的狀況。

雅加達亞運羽球項目在今(28)日進入到了尾聲，我國代表隊在全部比賽結束後，總共奪得1金1銀2銅的佳績，在所有隊伍中排名第4，成為本屆賽會的最大黑馬，也讓人在放眼東京奧運時變得更有信心。



▲台灣男雙組合李洋（左）與李哲輝。（圖／記者葉政勳攝 ）

更讓外界感到驚奇的是我國男子球員的表現。在日前的男團賽，中華男團一路殺進到4強，才以1:3遺憾敗給了大陸隊。在首個單打點中，周天成完成了對大陸新星石宇奇的復仇，另外兩對男雙王齊麟/陳宏麟和李洋/李哲輝雖然輸球，但也給予了大陸男雙相當大的壓力，值得掌聲。

而這樣的表現也給了他們在單項的比賽上增添了不少自信，「雙李配」李洋和李哲輝在昨天鏖戰了3局才敗給了當今第一男雙、地主印尼搭檔K.Sukamuljo/M.Gideon，但也奪下一枚銅牌。

男單方面，周天成也完成了自我突破，在準決賽擊敗了這一次狀態達到巔峰的Anthony Sinisuka Ginting，雖然在決賽不敵印尼小將Jonatan Christie，但還是替台灣拿到了羽球首面銀牌，打出了他近年在大賽的代表作。



▲台灣羽球男單「一哥」周天成（圖NOWnews資料照）

亞運一直以來被許多國家視為奧運的前哨站，而此次賽會的成績，也的確反應了當今羽壇的格局。大陸儘管此次男女單寫下隊史最差成績，但還是強勢的拿下3金1銀2銅的成績，高居榜首。

而近年快速崛起的日本，本屆比賽有些失常，僅獲得1金1銀4銅的成績，其中賽前被看好能至少奪一金的女雙和男單，最後都空手而回。不過他們的綜合實力，還是被認為是所有隊伍中最均衡的。



▲松友美佐紀和高橋禮華奪下奧運羽球女雙金牌。（圖／美聯社／達志影像）

地主印尼則是大豐收，勇奪2金2銀4銅，其中男雙完成了「金包銀」，男單則是拿到了金牌和銅牌，雖然「混雙女皇」Lilyana Natsir將在亞運後退役，且國民女雙的G.Polii/N.Maheswari也已經到了屆退之年。不過Ginting、Christie、Gideon和Sukamuljo這些男子新生代球員正在強勢崛起，未來實力仍不容小覷。

而中華羽球隊此次的搶眼表現，讓我國受到了其他強國的關注，也為之後的國際賽注入一劑強心針，若未來能繼續注重選手的培養和發展，要在東京奧運獲得好成績，並非癡人說夢。



▲印尼新星Jonatan Christie奪得亞運羽球男單金牌。（圖／美聯社／達志影像）