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中央社

深化台印交流合作 科技部助學界設科研中心

中央社2018/08/28 16:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北28日電）台東大學南島文化中心在科技部補助下，日前順利跟印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學簽訂合作備忘錄，並在當地設置東南亞族群文化與社會科研中心，增進台印雙方科研交流。

科技部為了推動新南向政策，鼓勵國內大專院校及學術研究機構赴東南亞及南亞國家設置「海外科學研究與技術創新中心」，增加台灣跟各國實質科學研究與技術創新關係。

台東大學南島文化中心在科技部補助下，日前跟與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學(UniversitasTanjungpura) 簽訂合作備忘錄，並在印尼西加里曼丹省首府坤甸市(City of Pontianak) 舉行「東南亞族群文化與社會科研中心」掛牌揭幕儀式，未來將推動並深化台印尼學術、教學、培育、創新等面向的交流合作外，並將扮演台灣與印尼在高教、科研領域的對話窗口。

科技部今天透過新聞稿指出，「東南亞族群文化與社會科研中心」計畫由國立台東大學南島文化中心維運，並結合國立高雄科技大學海洋、漁業資源專業，以及靜宜大學的社會資訊研究專業教師團隊，以「台灣原住民與印尼人口絕大多數同屬南島語系族群」作為切入點，在人文關懷的基礎上，推動對於印尼當地社會而言，具有「族群敏感性」、「文化親合性」、「環境友善性」的第一手資訊蒐集研究工作。

同時以在地的研究及資訊蒐集為基礎，協助台資企業在投資與合作的過程中，也照顧到在地的社群培力(community empowerment)、文化保存及復振(culturalheritage and revitalization)以及環境友善及永續(environmental friendly and sustainable)的需求，讓台資企業在更豐沛的在地知識與在地觀點的基礎上，發展企業本身目標，並且得到投資在地社會的歡迎。

科技部表示，透過補助台東大學於印尼設置的海外科研中心，為台灣跟印尼的學術交流寫下嶄新的一頁，未來在海外科研中心辦公室推動下，將建立雙向的產學交流，並以創新合作模式，作為未來拓展與其他區域的大學學術合作的發展基礎。（編輯：林孟汝）1070828

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