花蓮近百年游泳池活化 變身兒童戲沙空間

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮市花崗游泳池1922年由日本人興建，設備老舊，加上私人營運及各中小學校附設的游泳池陸續興起，閒置多年，花蓮市公所活化打造成兒童戲沙池等空間，盼成兒童夢想基地。
花崗兒童戲沙池現有粉紅大鯨魚溜滑梯、色彩繽紛的越野障礙、攀岩牆、磨石子貝殼造型滑梯、長度近20公尺的戲沙池，儼然是一處海洋意象的童話王國，都是近日才完工的兒童遊戲設施工程。
花蓮市長魏嘉賢等人今天前往會勘，他說，花崗游泳池對花蓮人來說是個充滿回憶的地方，但因為設施老舊、管養困難，以致無法對外標租。
魏嘉賢說，花蓮市專為兒童設計的遊樂場所不多，為能促進兒童的育樂設施並豐富教育功能，感謝市民代表會的支持，由花蓮縣政府補助新台幣500萬元，市公所自籌800萬元共1300萬元，將原有游泳池改造為兒童遊戲沙池，以海洋風情為主題，打造豐富趣味的遊樂場所。
醒目的大鯨魚溜滑梯讓民眾好奇為何塗成粉紅色，魏嘉賢說，鯨魚在許多卡通片中並不侷限某一種色彩，透過不同顏色可以讓孩子有各種想像；而材質為環氧樹脂，民眾反映有反光現象，將會和廠商討論改善。
魏嘉賢強調，由於戲沙池是提供給低年齡層的幼兒遊玩，將以安全檢測為第一優先，確認沒有安全顧慮下才會對外開放，請花蓮鄉親耐心等候。（編輯：陳政偉）1070828