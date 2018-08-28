花蓮近百年游泳池活化 變身兒童戲沙空間

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮市花崗游泳池1922年由日本人興建，設備老舊，加上私人營運及各中小學校附設的游泳池陸續興起，閒置多年，花蓮市公所活化打造成兒童戲沙池等空間，盼成兒童夢想基地。

花崗兒童戲沙池現有粉紅大鯨魚溜滑梯、色彩繽紛的越野障礙、攀岩牆、磨石子貝殼造型滑梯、長度近20公尺的戲沙池，儼然是一處海洋意象的童話王國，都是近日才完工的兒童遊戲設施工程。

花蓮市長魏嘉賢等人今天前往會勘，他說，花崗游泳池對花蓮人來說是個充滿回憶的地方，但因為設施老舊、管養困難，以致無法對外標租。