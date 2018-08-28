高市鼓山區萬壽橋崩塌　籲請市民提高警覺

市長許立明下午視察表示，市民的生命財產安全優於一切，市府各局處合作救災，鼓山區公所協助居民撤離、工務局現場以帆布將裸露坡面覆蓋,避免雨水沖刷災情擴大且持續監控，務求在最短時間作相當處置。

高雄地區又降豪大雨，各地區傳淹水災情，路樹倒塌，土石崩塌通報不斷，高市鼓山區萬壽山橋，也出現路面滑動，產生20公尺乘7公尺的路面崩塌，高市工務局接獲通知後已先行封路，並通知公車改道等相關措施，籲請市民應提高警覺小心行駛。

工務局指出，現場先以帆布覆蓋避免雨水沖刷，及時調派機具待命清理滑落樹木，同步與技師公會持續監控橋樑、擋土牆及辦理後續處置方案，經與公會勘查初判原因，土壤含水量太高，土壤失承載力，導致側向土壓及水壓變大，將地錨拉斷，擋土牆遭土壓推擠側滑，土壤流失釀災。

許立明亦於防災會議中指示，連日豪雨造成路面坑洞多，請相關單位儘速改善，如無法立即改善，相關安全措施及警示標誌應即佈設，須及時調度人力物具，以清除阻礙雜物，維持排水通暢，必要時的道路管制作業，應及時因應處理，以維持民眾安全。同時對於土石流警戒區，各單位要確實做好保全戶進行強制或預為撤離之相關工作，各單位要繃緊神經，應付各種災情發生。