NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

高市鼓山區萬壽橋崩塌　籲請市民提高警覺

記者許高祥／高雄報導2018/08/28 18:19
▲豪雨造成萬壽橋崩塌險象環生，行駛該路段應提高警覺。（圖／記者許高祥攝）
▲豪雨造成萬壽橋崩塌險象環生，行駛該路段應提高警覺。（圖／記者許高祥攝）

高雄地區又降豪大雨，各地區傳淹水災情，路樹倒塌，土石崩塌通報不斷，高市鼓山區萬壽山橋，也出現路面滑動，產生20公尺乘7公尺的路面崩塌，高市工務局接獲通知後已先行封路，並通知公車改道等相關措施，籲請市民應提高警覺小心行駛。

市長許立明下午視察表示，市民的生命財產安全優於一切，市府各局處合作救災，鼓山區公所協助居民撤離、工務局現場以帆布將裸露坡面覆蓋,避免雨水沖刷災情擴大且持續監控，務求在最短時間作相當處置。


▲市長許立明（右）指示工務局立馬緊急搶修路段。（圖／記者許高祥攝）

工務局指出，現場先以帆布覆蓋避免雨水沖刷，及時調派機具待命清理滑落樹木，同步與技師公會持續監控橋樑、擋土牆及辦理後續處置方案，經與公會勘查初判原因，土壤含水量太高，土壤失承載力，導致側向土壓及水壓變大，將地錨拉斷，擋土牆遭土壓推擠側滑，土壤流失釀災。

許立明亦於防災會議中指示，連日豪雨造成路面坑洞多，請相關單位儘速改善，如無法立即改善，相關安全措施及警示標誌應即佈設，須及時調度人力物具，以清除阻礙雜物，維持排水通暢，必要時的道路管制作業，應及時因應處理，以維持民眾安全。同時對於土石流警戒區，各單位要確實做好保全戶進行強制或預為撤離之相關工作，各單位要繃緊神經，應付各種災情發生。

關鍵字高市工務局路面崩塌萬壽橋
新北：大台北新劇院是中央不給蓋長庚組醫護團隊　進水災區醫療救助

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan