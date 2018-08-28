為土地再戰　楊定國領表參選高市第八選區市議員

原已淡出政壇投入有機農業發展推廣的前高雄市議員楊定國，昨(27)日至高雄市選舉委員會領表，正式參選前金、新興、苓雅區市議員。楊定國表示，之所以會再次投入選舉，是因為看到823的水患不僅造成高雄地區多處淹水、農損嚴重，災民哀鴻遍野，這顯然是長期以來政府對於地球環保、生態平衡的不重視導致，是大地對人類長期過度的濫墾濫伐所產生的反撲，因此認為政府在擬定政策及執行時應當要有相關專業的議員監督把關。
四年前的市議員選舉，因陳菊市長、陳其邁立委一句「以大局為重」，楊定國放下經營20多年的選區(三民區)，在最後四個月改投入前金、新興、苓雅的新選區。但此次他認為不應再缺席，經過思考之後，最後還是決定再披戰袍出征。
楊定國再表示，他個人投入地球環保生態保育的有機農業發展工作近十年，上一次在該區以些微差距落選後，即更積極投入生態保育、萬物共生的有機志業中，經常進出農政單位及中央農業單位為有機農業發展發聲請命。
楊定國說，沒想到四年過去了，高雄的生態保育、有機農業發展，仍遠遠落後於歐美國家，政府長期放縱農藥與化肥污染土地，每每造成生態浩劫，國人健康每況愈下，去年國人醫療總支出來到一兆二仟億，與當初健保開辦時不到四仟億相比，成長了3.3倍，臺灣的洗腎密度也是世界之最；而過去接連的食安問題、農藥傷身的報導更可看出影響國人健康甚鉅。