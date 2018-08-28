為土地再戰　楊定國領表參選高市第八選區市議員

原已淡出政壇投入有機農業發展推廣的前高雄市議員楊定國，昨(27)日至高雄市選舉委員會領表，正式參選前金、新興、苓雅區市議員。楊定國表示，之所以會再次投入選舉，是因為看到823的水患不僅造成高雄地區多處淹水、農損嚴重，災民哀鴻遍野，這顯然是長期以來政府對於地球環保、生態平衡的不重視導致，是大地對人類長期過度的濫墾濫伐所產生的反撲，因此認為政府在擬定政策及執行時應當要有相關專業的議員監督把關。

四年前的市議員選舉，因陳菊市長、陳其邁立委一句「以大局為重」，楊定國放下經營20多年的選區(三民區)，在最後四個月改投入前金、新興、苓雅的新選區。但此次他認為不應再缺席，經過思考之後，最後還是決定再披戰袍出征。