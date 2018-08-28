法拍屋移轉量上半年2549棟 創近4年同期新高

（中央社記者韋樞台北28日電）依內政部法拍移轉量資料顯示，今年上半年法拍移轉量2549棟，年增5.1%，創近4年來同期新高。房仲認為，政府打房，沒經驗的自住者不敢進場買法拍屋，直到政府不打房才進場。

今年上半年共移轉2549棟，較2017年的2425棟年增5.1%，是近4年來同期新高，法拍移轉量最低的一年為2016年2092棟，2015年為2439棟，但若與2014年的3235棟相比，整體法拍移轉量仍在低檔。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，過去法拍移轉量被視為房市景氣好壞的反向指標，但近幾年的數據顯示並非如此。整個法拍移轉量的增減伴隨不動產市場同步冷熱，尤其2016年房地合一上路、市場交易跌落谷底，法拍移轉量也一同向下，2017年從谷底反彈，