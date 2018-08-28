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中央社

法拍屋移轉量上半年2549棟 創近4年同期新高

中央社2018/08/28 16:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北28日電）依內政部法拍移轉量資料顯示，今年上半年法拍移轉量2549棟，年增5.1%，創近4年來同期新高。房仲認為，政府打房，沒經驗的自住者不敢進場買法拍屋，直到政府不打房才進場。

今年上半年共移轉2549棟，較2017年的2425棟年增5.1%，是近4年來同期新高，法拍移轉量最低的一年為2016年2092棟，2015年為2439棟，但若與2014年的3235棟相比，整體法拍移轉量仍在低檔。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，過去法拍移轉量被視為房市景氣好壞的反向指標，但近幾年的數據顯示並非如此。整個法拍移轉量的增減伴隨不動產市場同步冷熱，尤其2016年房地合一上路、市場交易跌落谷底，法拍移轉量也一同向下，2017年從谷底反彈，

郎美囡分析，政府打房使得房市信心大減，投資性買盤縮手，缺乏購屋經驗的自用買方不可能大舉進入法拍市場，反而是確定政府不打房、市場回溫後，自用購屋人或投資人開始各處搜尋中意房屋，買方企圖在法拍市場撿便宜，因此法拍移轉量隨一般市場交易量回升。

觀察六都拍賣移轉量，上半年新北、桃園、高雄三都拍賣移轉量增加，其他三都均減少，增加幅度最大者為桃園的48.9%，移轉量最大是高雄的473棟，年增23.5%；拍賣移轉量減少最多的是台中市，移轉量221棟，年減15.0%。

郎美囡指出，桃園市及高雄市近年建設話題性高，無論航空城、軌道經濟、重劃區等議題豐富，投資性比例較高，買方觀望時間較長，且不願追價，法拍市場的熱度反而提高，至於台中市近年人口正成長，躍居全台第二大都會，且台中市議價彈性仍在，因此在一般市場交易比例較高。（編輯：黃國倫）1070828

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