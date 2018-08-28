學測數學將採AB分流　商管科系影響最大

為了配合108課綱上路，大學招聯會今（28）日決議，111學年度學科能力測驗數學科將分為「數學A」與「數學B」兩考科，學生可自由選考，並開放大學校系依需求選擇要採計的項目，屆時商管系所將可能分組招生。
108數學領域課綱明訂，將於11年級（高二）階段將數學科分流為A與B兩類，開放學生擇一修習，低數學需求學生可於11年級只修習數學B，其他數學需求學生則可修習數學A。為了因應新課綱、配合教學深淺做出區別，未來學測也將分為數學A與數學B，以分科、分節方式實施測驗。
招聯會執行秘書戴念華表示，未來將會保留大學個人申請、繁星推薦入學管道「參採學測成績最多四科」的規定，開放大學校系選擇採計科目。若學生未來目標為高數學需求的科系，可選擇報考數學A，反之，學生若想就讀低數學需求的科系則可選擇數學Ｂ。
▲教育部國教署表示，107學年度全國15個就學區免試入學及特色招生考試分發入學錄取公告，將依照簡章規定於7月10日上午11時放榜。（圖／ NOWnews 資料照）
至於未來商管學院可能採計數學A或數學B何者？戴念華提到，招聯會不太可能居中協調、統一全台商管校系採計標準，但目前可以得知，商管校系各有差異，若科系以為市場分析、統計為重者可能數學需求較高，或許採計數學A較為合適；若科系以行銷、策略為主數學需求較低，採計數學B即可。屆時商管學院可能將進行分組招生，也可能因需求不同分為AB組。
學測數學科分流後科系是否可能同時採計數學A與數學B？戴念華表示，於內容上，數學A範圍將包含數學B在內，兩者屬難易度不同。按照邏輯，同時參採AB兩者意義不大，但若有校系作出該選擇，招聯會將會深入了解背後原因。