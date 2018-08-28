學測數學將採AB分流　商管科系影響最大

為了配合108課綱上路，大學招聯會今（28）日決議，111學年度學科能力測驗數學科將分為「數學A」與「數學B」兩考科，學生可自由選考，並開放大學校系依需求選擇要採計的項目，屆時商管系所將可能分組招生。

108數學領域課綱明訂，將於11年級（高二）階段將數學科分流為A與B兩類，開放學生擇一修習，低數學需求學生可於11年級只修習數學B，其他數學需求學生則可修習數學A。為了因應新課綱、配合教學深淺做出區別，未來學測也將分為數學A與數學B，以分科、分節方式實施測驗。

招聯會執行秘書戴念華表示，未來將會保留大學個人申請、繁星推薦入學管道「參採學測成績最多四科」的規定，開放大學校系選擇採計科目。若學生未來目標為高數學需求的科系，可選擇報考數學A，反之，學生若想就讀低數學需求的科系則可選擇數學Ｂ。