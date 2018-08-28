影／屏東舉辦可可豆風味品評競賽　把精品巧克力推向國際

▲來自內埔ＴＣ巧舖去年獲得屏東首屆精品巧克力風味鑑賞金牌認證。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.28）

為提升可可產業技術及品質，屏東縣政府特別辦理「2018台灣屏東可可豆風味品評競賽」，邀請國內參與可可豆加工之農民與業者前來屏東共襄盛舉。除了著重於地方產業扶植、農產加工與食品安全，也希望透過競賽的辦理，強化在地可可產業的價值，並呼籲年輕人返鄉投入產業，期待透過年輕人的創意與活力，為產業更加分。

屏東六堆地區可可產業近年蓬勃發展，年產面積逐漸擴增已超過300公頃，參與業者與青年達百戶之多，可可品牌也有如雨後春筍超過30餘品牌。

屏東縣政府於今(28) 日舉辦「2018台灣屏東可可豆風味品評競賽」競賽開跑記者會，副縣長吳麗雪指出，可可產業為屏東縣重點推廣的「三黑三紅」產業亮點之一，自潘縣長上任以來，指示客家事務處配合推廣可可產業，已連續三年辦理可可產業相關課程，持續培養在地產業的能量。吳麗雪表示，2019年為行政院頒訂之「地方創生元年」，縣府將持續推動並創造屬於屏東的在地產業，其中可可產業便是近年重點推廣的在地產業之一。



▲來自里港返鄉種植可可產業打出「雨果」巧克力品牌的青農蘇一明。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.28）

今日記者會中，屏東縣政府也邀請屏東在地可可業者，包含可可寶貝、TC巧鋪、可可雨果巧克力及邱氏咖啡巧克力等業者一同出席，除響應本次可可豆風味品評競賽外，現場也展示各家業者研發的多元可可產品，顯示在地可可產業充沛的能量。



▲「2018台灣屏東可可豆風味品評競賽」競賽開跑記者會（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.28）

2018台灣屏東可可豆風味品評競賽，將於9月1日起至9月10日進行網路報名，並於9月11、12日進行現場收件。初賽時間為9月15日至17日，隨後於9月18日至20日進行Bean To Bar統一製作，決賽時間則為9月21日。



▲可可產業是客家事務處近年重點推廣的在地產業之一。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.28）