柯P沒出現、林智堅開車送　新竹縣長候選人兩樣情

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今（28）日完成登記，原定陪同前往的台北市長柯文哲突然喊卡，並未現身；民進黨新竹市長林智堅則是情義相挺，開著「胖卡車」接送鄭朝方直達新竹縣選委會登記參選；國民黨提名的楊文科預計在31日前往登記，而揚言不惜脫黨也要參選到底的林為洲則尚未確定登記時程，讓紛亂的選情增加幾許不確定因素。

民進黨雙帥展現「大新竹共好」合體氣勢，由新竹市長林智堅充當司機，開車護送鄭朝方到新竹縣選委會；兩人在路程中，討論高中的回憶、大新竹共好的可能，全程對話都用GoPro記錄下來，並放在臉書上播出；林智堅表示當初參選時不被看好，也是開著一台胖卡跑遍大街小巷，介紹自己的理念，直到當選獲得市民的信任，以此來勉勵鄭朝方。