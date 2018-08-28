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柯P沒出現、林智堅開車送　新竹縣長候選人兩樣情

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/28 17:34
▲鄭朝方(左)登記參選新竹縣長，新竹市長林智堅（右）充當司機開車護送他到選委會。（圖／鄭朝方陣營提供, 2018.08.28）
▲鄭朝方(左)登記參選新竹縣長，新竹市長林智堅（右）充當司機開車護送他到選委會。（圖／鄭朝方陣營提供, 2018.08.28）

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今（28）日完成登記，原定陪同前往的台北市長柯文哲突然喊卡，並未現身；民進黨新竹市長林智堅則是情義相挺，開著「胖卡車」接送鄭朝方直達新竹縣選委會登記參選；國民黨提名的楊文科預計在31日前往登記，而揚言不惜脫黨也要參選到底的林為洲則尚未確定登記時程，讓紛亂的選情增加幾許不確定因素。

民進黨雙帥展現「大新竹共好」合體氣勢，由新竹市長林智堅充當司機，開車護送鄭朝方到新竹縣選委會；兩人在路程中，討論高中的回憶、大新竹共好的可能，全程對話都用GoPro記錄下來，並放在臉書上播出；林智堅表示當初參選時不被看好，也是開著一台胖卡跑遍大街小巷，介紹自己的理念，直到當選獲得市民的信任，以此來勉勵鄭朝方。


▲鄭朝方完成登記參選新竹縣長，民進黨內其餘參選人也都到場造勢。（圖／鄭朝方陣營提供, 2018.08.28）

鄭朝方表示，新竹市的改變，市民有目共睹，新竹縣卻停滯了九年，希望未來有機會當選，可以跟新竹市一起合作，來改變新竹縣；胖卡精神，就是勤勞、創意與執行力，未來會用胖卡精神來實現真正的大新竹共好。


▲民國黨主席徐欣瑩參選新竹縣長登記，包括蜘蛛人等超級英雄獻上盾牌、寶劍，祝福披荊斬蕀。（圖／記者誾宣震攝, 2018.08.28）

而台北市長柯文哲原本預定將陪同民國黨主席徐欣瑩登記，但是行程突然喊卡，外傳是因為徐欣瑩並未簽署「柯P認同卡」當中反對發放重陽敬老金的選項，所以柯文哲未出席；不過徐欣瑩陣營並不受影響，依然如期完成登記。

數百位鄉親到場支持，聲勢浩大，還有多位扮裝成電影中的超級英雄人物，為徐欣瑩送上盾牌及寶劍，祝福披荊斬蕀一路向前行，齊呼「徐欣瑩，凍蒜」；徐欣瑩強調，台灣長期陷入對立，因此這次選舉不只是為新竹縣努力打拚，也是為台灣創造一個選人不選黨，不分藍綠，更加和諧的環境。

關鍵字鄭朝方林智堅徐欣瑩柯文哲新竹縣長新竹市
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