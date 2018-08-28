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中央社

手機PC趕上5G 華碩沈振來：台灣好機會

中央社2018/08/28 16:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北28日電）華碩執行長沈振來今天預估，5G在2年左右成熟，看好台灣手機、PC及IoT趕上5G，將是很大的進展與機會；高通則看好台灣過去在ODM、OEM累積很多專才，將是5G優勢。

第3屆「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會今天登場，高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰與華碩執行長沈振來對談。

華碩去年與高通聯手發表全球首部「常時連線PC」（always connected PC）Nova Go，實現筆電隨時連網。今天高通與華碩同台談論5G，也宣示雙方在5G上合作的堅定態度。

針對台灣在5G生態圈必須掌握的趨勢，沈振來表示，最重要是傳輸速度、無所不在，在室外跟室內一樣快，這是最大的改變，雲端運算，IoT、汽車因應5G將會有很大的發展；也看好台灣硬體產業發展強，手機、PC以及IoT若可以成功趕上5G，將是很大的進展與機會。

劉思泰強調，4G時代即將過去，高速率、高資料傳輸量的5G時代將要到來，未來不只是通訊產業，舉凡農業、製造業、汽車、人工智慧、物聯網等產業都會受惠於5G科技，並對經濟發展做出更大貢獻。

針對台灣生態系統發展的機會跟優勢，他指出，在5G時代，「技術」將是整個平台的中心點，過去想像的硬體與終端可能是手機，但在5G領域，不一定做手機電子，還是更多服務業，台灣過去在ODM、OEM累積很多專才，軟硬體設備、服務等正是5G所需設備，看好台灣在5G扮演的角色，而高通也不只是賣晶片，要考慮新的生態系。

但5G時代也有挑戰，沈振來舉例，存在資安風險的連網環境、IoT物聯網將導致企業增加投資成本，以及隨時連網的環境，反而會造成勞工超時加班等問題，必須克服。

高通與公平會和解，將支援台灣產業發展5G科技，沈振來說，高通是科技創新公司，華碩是產品設計公司，雙方的合作是Winners，是A+加上A+的合作。而台灣5G時代想要成為領導的角色，就要透過AIoT的應用發揮，對於政府和高通啟動合作樂觀其成，有望讓台灣在未來起到領先的作用。

劉思泰指出，高通日前宣布將設立「台灣營運與製造工程暨測試中心」，顯示高通在台灣和半導體產業與產品面的合作已下決心，高通信義區辦公室也為台灣合作夥伴建立建立5G測試中心，高通將協助台灣產業，幫忙拓展海外商機。（編輯：郭萍英）1070828

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