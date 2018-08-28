影／彰濱秀傳攜手大葉大學　 開發蛹蟲草當肝炎保健原料

非酒精性脂肪肝是常見的文明病，醫界與藥廠都期待能找出更有效的藥品或保健原料。秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院顏聖烈醫師28日發表大葉大學食品暨應用生物科技學系助理教授許文光產學合作，針對蛹蟲草發酵液進行功能性評估，證實具有保護肝臟的潛力。

顏聖烈醫師表示，目前「非酒精性脂肪肝炎」的治療，多半採取運動減重、服用保肝劑等方式，但整體效果有限，不論是醫界還是藥廠，都希望能找到對非酒精性脂肪肝炎更有效的藥品或保健原料。他攻讀大葉大學生科系博士班期間，就知道系上擁有豐沛的研發能量，大葉大學生資學院也是國內最早投入蛹蟲草研究的學術單位。



▲大葉大學食科系許文光老師與彰濱秀傳顏聖烈醫師合作，透過科學實驗證實蛹蟲草的功效，開發蛹蟲草當肝炎保健原料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

顏聖烈表示，蛹蟲草又名「北冬蟲夏草」，是常見的冬蟲夏草代用品。從既有文獻研究來看，蛹蟲草的養生保健機能或許可應用在保肝上，因此特別與大葉大學食品暨應用生物科技學系助理教授許文光合作，透過科學實驗，驗證蛹蟲草當肝炎保健原料的可行性。



▲大葉大學食科系許文光老師與彰濱秀傳顏聖烈醫師合作，透過科學實驗證實蛹蟲草的功效，開發蛹蟲草當肝炎保健原料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

大葉大學食科系助理教授許文光指出，肝臟與脂肪代謝有關，不只是長期飲酒可能造成肝病，慢性病「非酒精性脂肪肝炎」的患者也越來越多。古籍記載蛹蟲草有保肺益腎的作用，近年科學文獻也陸續證實蛹蟲草的保健功效。



▲大葉大學食科系許文光老師與彰濱秀傳顏聖烈醫師合作，透過科學實驗證實蛹蟲草的功效，開發蛹蟲草當肝炎保健原料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

此次與彰濱秀傳顏聖烈醫師合作的「蛹蟲草菌絲體發酵液對於非酒精性脂肪肝炎之預防作用」計畫，從機能成分評估開始，並進行動物實驗，證實蛹蟲草可應用在非酒精性脂肪肝炎上，接下來實驗室將進行安全行評估與效價分析，找出最合適的配方。

食科系碩士生邱俊諺說，這項計畫讓他第一次接觸到動物實驗，他查了很多資料，在過程中也學習到很多實務經驗，收穫很多。