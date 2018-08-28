Uber提深耕台灣計畫 重點有四大項目

「Uber 深耕台灣計畫」包含三個重點，一是利用智慧科技和大數據建立創新的交通運輸解決方案；二是建立前瞻人才生態系，加速台灣在人工智慧、工程和自駕科技領域人才發展；三則是深化和台灣優秀硬體製造業者在智慧交通產業鏈上的合作。

Uber 今 (28) 日指出，亞太是未來營運重要區域市場，並提出「Uber 深耕台灣計畫」，內容包括多個重點，如 Uber Movement 台北交通數據庫正式上線、交通行動服務合作計畫、新竹科學園區車輛共享 / 共乘計畫，及 Uber AI 實驗室一年深度研究計畫。

因此，Uber 推動 Uber Movement 台北交通數據庫正式上線，提供平台行程去識別化的交通資訊，整合於公開網站，並以視覺化方式顯示不同時間、日期、月份的交通情況，或甚至是城市大型活動與道路封閉對交通的影響，除了台北，此服務目前已涵蓋全球 20 個城市。

Uber 說明，Movement 可幫助都市規劃人員、市政單位和民間團體制定更具資料導向的決策，未來將持續與台灣更多縣市政府合作，讓更多城市加入 Movement 交通數據庫。

另一方面，Uber 與交通部運輸研究所合作的第一個交通整合行動服務合作實驗計畫，將給予無法開發 app 的小型計程車業者，在 uberTAXI 的架構下掌握更多經濟機會。

此實驗計畫是將透過通行月票的設定，把不同的大眾運輸工具整合在一個平台上，包括捷運、巴士、渡輪與輕軌等，並可獲得 uberTAXI 行程優惠。

此外，Uber 正與竹科管理局合作研究新竹科學園區車輛共乘的計畫，將著重在目前計程車或大眾運輸難以抵達的地方。

而看中台灣在 IT 產業的競爭力以及擁有優秀工程人才的優勢，Uber Exchange 人才交流與培育計畫也將在台灣展開，並首次為台灣推出 AI 實驗室人才培育計畫，提供一位頂尖 AI 領域科學家至總部舊金山的 Uber AI 實驗室進行一年深度研究與學習之旅。