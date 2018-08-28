NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／彰化榮家「藝術療育」團體　讓長者紓壓沒煩惱

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/28 20:44
▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)
▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

藝術治療、藝術療育是什麼？為提供長者心理支持與健康的休閒生活，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，28日辦理「藝術療癒」團體，讓長者透過創作與分享紓發心中感受並增進人際互動，預防及延緩失能。許多學者認為透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，透過團體的參與有助於社群人際交流。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化榮家辦理高齡長者藝術療育團體活動，設計系列藝術創作活動，讓長者說出自己的想望、表達心情與擔憂，適時為長者紓壓與解決困擾，鼓勵長者正向思考，並分享這些創作、說出自己的心聲，藉由領導者與同儕給予回饋，獲得正向鼓勵與成就感。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

每次活動都設計不同的主題，例如：畫我的願望、紙印畫、天燈祝福卡片、懷舊撕畫彩繪、超級明星相框，藉由蠟筆、水彩、廣告顏料與彩色筆等彩繪過程，塗鴉創作自己喜歡的作品。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化榮家輔導員夏宜珍表示，80歲的余伯伯於老人憂鬱評量呈現異常，團體特別邀請伯伯參加，在每一次的團體活動參與，余伯伯都十分開心並常表示自己年輕了幾十歲，更找到好友一起交換創作心得。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

另一位72歲的曾伯伯向來不苟言笑，在參加第三次的藝術療育活動終於展露了笑容並開心分享他的作品。82歲的熊伯伯在繪製天燈祝福卡片活動中，一度分享自己沒有希望，但在帶領者與其他同儕的鼓勵下再次打起精神來，也有伯伯將祝福的卡片送給他，讓他感到溫暖與支持。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化榮家家主任史浩誠表示，繪畫是一項簡單的休閒活動，憑藉生活的觀察和個人感受便能描繪，沒有既定模式、也沒有侷限，每個人的藝術創作模式都是獨一無二的，從想像色彩、形狀、格式及影像的創作中可發掘無限樂趣。另外對失智失能的長者，透過繪畫過程可加強對顏色、大小、形狀等認知訓練，並增進精細動作與肢體功能，延緩退化。


▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

史浩誠說，為提供長者一個溫馨祥和有尊嚴的頤養環境，榮家定期辦理各種療育性團體服務，來增進住民休閒生活，照顧長者心理健康，幫助長者在老化過程中看到自己生命發展歷程中的希望與優勢。

關鍵字藝術療癒彰化榮家繪畫延緩失能憂鬱評量
華山基金會　舉辦老人K歌大賽中州盃分齡籃球賽　輪椅組比賽登場

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan