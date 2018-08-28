影／彰化榮家「藝術療育」團體　讓長者紓壓沒煩惱

藝術治療、藝術療育是什麼？為提供長者心理支持與健康的休閒生活，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，28日辦理「藝術療癒」團體，讓長者透過創作與分享紓發心中感受並增進人際互動，預防及延緩失能。許多學者認為透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，透過團體的參與有助於社群人際交流。

彰化榮家辦理高齡長者藝術療育團體活動，設計系列藝術創作活動，讓長者說出自己的想望、表達心情與擔憂，適時為長者紓壓與解決困擾，鼓勵長者正向思考，並分享這些創作、說出自己的心聲，藉由領導者與同儕給予回饋，獲得正向鼓勵與成就感。



▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

每次活動都設計不同的主題，例如：畫我的願望、紙印畫、天燈祝福卡片、懷舊撕畫彩繪、超級明星相框，藉由蠟筆、水彩、廣告顏料與彩色筆等彩繪過程，塗鴉創作自己喜歡的作品。



▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化榮家輔導員夏宜珍表示，80歲的余伯伯於老人憂鬱評量呈現異常，團體特別邀請伯伯參加，在每一次的團體活動參與，余伯伯都十分開心並常表示自己年輕了幾十歲，更找到好友一起交換創作心得。



▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

另一位72歲的曾伯伯向來不苟言笑，在參加第三次的藝術療育活動終於展露了笑容並開心分享他的作品。82歲的熊伯伯在繪製天燈祝福卡片活動中，一度分享自己沒有希望，但在帶領者與其他同儕的鼓勵下再次打起精神來，也有伯伯將祝福的卡片送給他，讓他感到溫暖與支持。



▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化榮家家主任史浩誠表示，繪畫是一項簡單的休閒活動，憑藉生活的觀察和個人感受便能描繪，沒有既定模式、也沒有侷限，每個人的藝術創作模式都是獨一無二的，從想像色彩、形狀、格式及影像的創作中可發掘無限樂趣。另外對失智失能的長者，透過繪畫過程可加強對顏色、大小、形狀等認知訓練，並增進精細動作與肢體功能，延緩退化。



▲彰化榮家辦理「藝術療癒」團體，透過繪畫能幫助老年人傳達內在心理感受，分享生命經驗，預防及延緩失能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

史浩誠說，為提供長者一個溫馨祥和有尊嚴的頤養環境，榮家定期辦理各種療育性團體服務，來增進住民休閒生活，照顧長者心理健康，幫助長者在老化過程中看到自己生命發展歷程中的希望與優勢。