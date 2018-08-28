台灣設計展「食尚選物店」 網羅好看好吃台中味

正在台中文創園區舉辦的「2018台灣設計展」，今天邀請知名視覺設計師陳永基，及春水堂總管理處協理劉彥伶進行「食尚選物店」大師分享，介紹台中美食與特色產品，讓民眾瞭解台中飲食文化發展歷程，食尚選物店並展售各種台中嚴選商品，凡前往參觀打卡按讚者，有機會抽中電動機車。

今年台灣設計展的台中館主視覺，是由知名設計師陳永基操刀設計，他以圓點代表台中發源的珍珠奶茶、人字造型代表東海路思義教堂與台中公園湖心亭、圓形代表台中經典太陽餅、不規則圖形象徵台中的多元包容性，還有二道藍色水流是台中的柳川與綠川，陳永基以最簡明的符號元素，詮釋台中是個不設限的宜居城市。

至於發明泡沫紅茶與融入地方小吃「粉圓」，創造當代國飲珍珠奶茶的春水堂，則融合世界歷史的飲茶觀。春水堂總管理處協理劉彥伶表示，儘管春水堂已進軍國際，但為了精益求精，總管理處每三個月仍會進行腦力激盪，不斷創新研發充實軟實力。



▲春水堂發明泡沫紅茶融入地方小吃粉園，創造當代國飲珍珠奶茶揚名國際（圖／金武鳳攝 , 2018.8.28)

展場中另設有食尚選物店展售台中特色餐食，包括林金生香麻薏糕餅、羅氏秋水茶、丰丹的糕餅、春水堂珍珠奶茶、世界冠軍麵包、東泉辣椒醬、太陽堂老店太陽餅等，方便民眾看展覽又能吃到台中特色餐飲，看到琳瑯滿目的文創商品。

主辦單位加佳國際行銷總監吳鈞偉指出，展期間凡到「台中SPIRIT館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」3大主題館及「食尚選物店」4個地點打卡按讚，即送台中館主題紋身貼紙及摸彩券，有機會抽中電動機車、台中嚴選文創商品與台中特色糕餅等豐富好禮。

「食尚選物店」每日更加碼提供活動限定L夾或徽章，贈送給前100名消費民眾。