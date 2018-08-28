連3日大漲 AMD登上12年高點 分析師：等回檔到

分析師普遍看好該公司雲端運算業務，以及該公司計畫推出的較小、運算更快的 7 奈米晶片，同時也不像英特爾等競爭對手在近幾個月發生較大的安全爭議。

AMD 週一盤中高點觸及 27.30 美元，最終收在 25.26 美元。上週四因 Rosenblatt 券商抬高目標價而大漲 6.7%、上週五又因分析師前景正面而再漲 7.6%。

晶片廠 AMD (AMD-US) 週一漲逾 5%，連續 3 個交易日上漲，也將股價推上 12 年高點。

今年 8 月 AMD 股價漲幅約莫 30%，今年迄今上漲近 150%，壓倒性勝利市場，也是 S&P 500 中表現最棒的個股，S&P 500 本月僅有 3% 漲幅，今年迄今也不過上漲 8%。

技術分析師認為，AMD 股價有可能返回 2006 年 6 月以來未見的水準。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 上週五表示，「我認為 AMD 會上行到 30 多美元，偏低階段的價位，目前圖表走勢看起來仍舊不錯。」

若邁向 30 美元一股，以週一收盤價計算，意味著 AMD 隱含漲幅達 18% 左右。但他表示，考量到 AMD 今年漲幅太巨大，所以不會貿然進場，他認為應該找一個更有利的入場時機點。

「我此時不會追高，我寧可等該股票回檔一些，可能未來幾週會拉回至約莫 20 美元的水準。」

AMD 股價上週推升到每股 20 美元以上，若回檔至 20 美元，意味著 AMD 會自目前股價下跌 21%。

華盛頓交叉諮商公司資產組合經理 Chad Morganlande 在目睹今年 AMD 與其晶片同業的動向後，一直對晶片股保持警戒。

Morganlander 表示，「這個族群一直很白熱化，我們是價值型投資者，所以我們會收斂交易，並逐漸淡化。」

AMD 和其他晶片股通常被視為成長型股票，以成長潛力為吸引力。

AMD 目前交易價格是預期 P/E 率的 42 倍，遠高於 S&P 500 的 16.7 倍。

「如果你想要一檔有持續成長、價值好的晶片股，我想你應該會看看高通，我們認為高通在未來 18 個月內有上漲 15% 的潛力。」

高通目前交易價格是預期獲利的 15 倍，若目前價位隱含漲幅 15%，即股價可上漲至 77 美元，為 2014 年 11 月以降未見的水準。