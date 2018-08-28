蘇貞昌要蓋親子體驗博物館　侯友宜：還給我們原民博物館

侯友宜表示，和平社區是50、60年的老舊建築，儘管附近就是捷運機廠，但社區內300多戶的居住環境品質，沒跟著發展一起提升，尤其社區內巷弄狹窄，「消防車、救護車都有困難，長輩爬樓梯也辛苦！」新北三環三線正在逐漸實現，捷運十四張站完工後，將帶動周遭生活機能快速發展，和平社區有地利之便，如果跟著進行都更，可望同步提升生活品質。

改變新北城市風貌，打造安居樂業好所在！國民黨新北市長參選人侯友宜不只拋出「都更三箭」，今（28）日更在立委羅明才、新北市議員陳儀君、劉哲彰的陪同下，走訪新店和平社區，現勘亟需都更的老舊建築，並與當地居民進行座談。

侯友宜近來密集安排都更的現勘行程，也引發媒體的關注；侯友宜解釋，都更三箭是他最重要的政見之一，但每個地區的都更條件都不一樣，他要一區、一區的了解，跟市民互相溝通，有共識後，未來一就任就能馬上推動；和平社區都更一直卡關，主要是卡在居民沒有土地所有權，所以未來要如何解決是一大挑戰，但困難正是政府展現協調力、執行力的展現機會。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，想要在此打造一座「親子體驗博物館」一事，侯友宜質疑，原本中央要在新北市蓋原民博物館，但民進黨上任後就把原民博物館送給高雄，「你現在在這個時候又說蓋什麼博物館，先把原民博物館還給我們再說吧，這不還來，再說之後要蓋什麼，都是『空嘴嚼舌』、多講的啦！」