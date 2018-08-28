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蘇貞昌要蓋親子體驗博物館　侯友宜：還給我們原民博物館

記者陳志仁／新北報導2018/08/28 17:36
▲侯友宜今日在立委羅明才、新北市議員陳儀君、劉哲彰的陪同下，走訪新店和平社區，現勘亟需都更的老舊建築。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜今日在立委羅明才、新北市議員陳儀君、劉哲彰的陪同下，走訪新店和平社區，現勘亟需都更的老舊建築。（圖／侯友宜辦公室提供）

改變新北城市風貌，打造安居樂業好所在！國民黨新北市長參選人侯友宜不只拋出「都更三箭」，今（28）日更在立委羅明才、新北市議員陳儀君、劉哲彰的陪同下，走訪新店和平社區，現勘亟需都更的老舊建築，並與當地居民進行座談。

侯友宜表示，和平社區是50、60年的老舊建築，儘管附近就是捷運機廠，但社區內300多戶的居住環境品質，沒跟著發展一起提升，尤其社區內巷弄狹窄，「消防車、救護車都有困難，長輩爬樓梯也辛苦！」新北三環三線正在逐漸實現，捷運十四張站完工後，將帶動周遭生活機能快速發展，和平社區有地利之便，如果跟著進行都更，可望同步提升生活品質。

侯友宜近來密集安排都更的現勘行程，也引發媒體的關注；侯友宜解釋，都更三箭是他最重要的政見之一，但每個地區的都更條件都不一樣，他要一區、一區的了解，跟市民互相溝通，有共識後，未來一就任就能馬上推動；和平社區都更一直卡關，主要是卡在居民沒有土地所有權，所以未來要如何解決是一大挑戰，但困難正是政府展現協調力、執行力的展現機會。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，想要在此打造一座「親子體驗博物館」一事，侯友宜質疑，原本中央要在新北市蓋原民博物館，但民進黨上任後就把原民博物館送給高雄，「你現在在這個時候又說蓋什麼博物館，先把原民博物館還給我們再說吧，這不還來，再說之後要蓋什麼，都是『空嘴嚼舌』、多講的啦！」

關鍵字侯友宜都更三箭立委羅明才新北市議員陳儀君劉哲彰蘇貞昌親子體驗博物館
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