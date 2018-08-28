台灣精品隊征戰柏林馬拉松 德駐台副代表入列

貿協今天舉辦2018柏林馬拉松台灣精品代表隊起跑記者會，貿協秘書長葉明水致詞時表示，在運動行銷、代言、媒體曝光、社群行銷等各種行銷工具中，運動是大家共同的語言、最能激起熱情，且會以潛移默化的方式，將大家對運動的熱情轉換到品牌認知跟好感度。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）經濟部國際貿易局與外貿協會籌組台灣精品代表隊，成員包括德國在台協會副處長施碧娜等人，將出征9月德國柏林馬拉松，盼藉由運動行銷展現台灣精品實力，推升在歐洲知名度。

今年貿協的做法是召集台灣與德國兩地跑者組成台灣精品代表隊，他們將參與世界6大馬拉松之一的德國柏林馬拉松，穿上由必和創意設計、興采實業等台灣精品廠商贊助的跑衣，上面印著大大的TaiwanExcellence字樣，讓馬拉松實況轉播時，全球各地在電視機前的民眾都可以看到台灣精品，進而誘發他們去了解台灣精品。

此外，今年的代表隊的台灣隊員將以創意變裝造型征戰柏林，包含大同電鍋、珍珠奶茶、香蕉等，不僅更加吸睛，也能讓外界更了解台灣的特色。

值得注意的是，施碧娜（SabrinaSchmidt-Koschella）也是代表隊的一員，屆時她將穿著台灣精品隊隊服，一起參加柏林馬拉松；施碧娜致詞時開心地說，在台灣生活這段期間，非常喜歡台灣，期待藉由這次機會讓更多德國人認識到台灣。

除了台灣精品代表隊9月出征柏林，今年柏林健康展也設有台灣精品館，展出台灣精品廠商清河企業可調整坡度的健身樓梯機、大田企業的碳纖自行車等21家企業、42件商品。

葉明水說，希望能透過台灣精品館與創意跑者的雙重行銷，讓來自全球的跑者都能看見台灣精品。(編輯：陳永昌)1070828