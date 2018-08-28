NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

台灣精品隊征戰柏林馬拉松 德駐台副代表入列

中央社2018/08/28 17:19
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北28日電）經濟部國際貿易局與外貿協會籌組台灣精品代表隊，成員包括德國在台協會副處長施碧娜等人，將出征9月德國柏林馬拉松，盼藉由運動行銷展現台灣精品實力，推升在歐洲知名度。

經濟部國貿局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，今年持續透過運動行銷方式將台灣精品帶往海外。

貿協今天舉辦2018柏林馬拉松台灣精品代表隊起跑記者會，貿協秘書長葉明水致詞時表示，在運動行銷、代言、媒體曝光、社群行銷等各種行銷工具中，運動是大家共同的語言、最能激起熱情，且會以潛移默化的方式，將大家對運動的熱情轉換到品牌認知跟好感度。

今年貿協的做法是召集台灣與德國兩地跑者組成台灣精品代表隊，他們將參與世界6大馬拉松之一的德國柏林馬拉松，穿上由必和創意設計、興采實業等台灣精品廠商贊助的跑衣，上面印著大大的TaiwanExcellence字樣，讓馬拉松實況轉播時，全球各地在電視機前的民眾都可以看到台灣精品，進而誘發他們去了解台灣精品。

此外，今年的代表隊的台灣隊員將以創意變裝造型征戰柏林，包含大同電鍋、珍珠奶茶、香蕉等，不僅更加吸睛，也能讓外界更了解台灣的特色。

值得注意的是，施碧娜（SabrinaSchmidt-Koschella）也是代表隊的一員，屆時她將穿著台灣精品隊隊服，一起參加柏林馬拉松；施碧娜致詞時開心地說，在台灣生活這段期間，非常喜歡台灣，期待藉由這次機會讓更多德國人認識到台灣。

除了台灣精品代表隊9月出征柏林，今年柏林健康展也設有台灣精品館，展出台灣精品廠商清河企業可調整坡度的健身樓梯機、大田企業的碳纖自行車等21家企業、42件商品。

葉明水說，希望能透過台灣精品館與創意跑者的雙重行銷，讓來自全球的跑者都能看見台灣精品。(編輯：陳永昌)1070828

疏濬與下水道接管並進 桃園...習近平接連露面講話 被視...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan