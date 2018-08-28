缺鈣也會失智？六旬婦就醫延緩惡化

「又忘了機車鑰匙放哪裡。」彰化縣員林市62歲張姓阿嬤察覺自己越來越健忘，懷疑是常常頭暈造成，到惠來醫療社團法人宏仁醫院檢查，確診副甲狀腺素不足導致慢性低鈣血症，造成失智症狀，幸好沒進一步惡化，張姓阿嬤連呼「好哩佳哉」。

阿嬤半年前從偶而頭暈到常常頭暈，有時暈到站不穩，而且記憶力變差，忘了跟朋友約好外出購物、忘了錢包或機車鑰匙放哪裡等事情，以前閱讀書報和收看電視節目能大致記住看過的內容，也變得容易忘記，幾乎每天找東西、想不起來看過什麼，讓她十分苦惱和沮喪「呷老嘸路用」。



▲宏仁醫院神經內科醫師王馨霈為病人診治，用圖卡要病人分辨是什麼東西。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

宏仁醫院神經內科醫師王馨霈說，台灣65歲以上人口的失智症盛行率約4.97%，彰化縣截至今（107）年7月底，65歲以上縣民19萬2810人，按照盛行率推估，失智人數約6萬3564人，平均每3名長者可能有1人失智，因失智症有年輕化趨勢，民眾如果自覺記憶力變差，最好求醫診斷。



▲宏仁醫院神經內科醫師王馨霈為病人診治，用圖卡要病人分辨是什麼東西。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

王馨霈說指出，醫療團隊追查出張阿嬤的病因，懷疑很有可能當年甲狀腺手術過程中影響到副甲狀腺，造成副甲狀腺功能異常，因副甲狀腺素能提升血鈣，一旦缺乏甚至沒有，身體長期缺鈣即產生慢性低鈣血症，會導致腦部異常鈣化，明顯症狀就是失智。



▲宏仁醫院神經內科醫師王馨霈為病人診治，用圖卡要病人分辨是什麼東西。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

王馨霈指出，失智症大致區分為退化性、血管性、感染性、代謝性四大類型，民眾最常聽到的阿茲海默症屬於退化性失智症，血管性失智症則常發生在腦中風病人，感染性失智症之中最特殊的就是狂牛症，至於先天性酵素不足會引發代謝性失智症，雖然張姓阿嬤的低鈣血症是手術後遺症，可算是內分泌異常造成的代謝性失智症。



▲宏仁醫院神經內科醫師王馨霈為病人診治，用圖卡要病人分辨是什麼東西。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

王馨霈表示，如果找到原因，其實可以治療失智症，在需要用藥之前先讓退化的可能性降到最低，例如參加延緩失智課程，不過最重要還是「預防勝於治療」，有幾個簡單方式可預防失智症：一週運動至少3次，每次超過30分鐘、養成多吃魚肉、青菜、橄欖油的地中海飲食習慣、正常作息、培養運動與思考的興趣。