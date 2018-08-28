FF內部郵件稱首輛試產完成 恒大健康一度飆漲近1成

在汽車生產製造中，試產車是白車身組裝完成後，量產車 SOP 下線前的試製過程。該郵件表示，第一輛「新物種」的預量產車已經徹底完成。FF 將於當地時間 8 月 28 日上午 11 點鐘，在加利福尼亞的漢德福邀請一些小範圍的內部觀眾，共同慶祝這一歷史性時刻。

當地時間 27 日淩晨，賈躍亭創辦的美國電動汽車品牌 FF(Faraday Future) 的員工收到來自 CEO 辦公室郵件，稱 FF91 的第一輛試產車已經完成。

該郵件還說，FF 的工程師們證實了具備完全功能的第一輛預量產車，大家日以繼夜的工作讓這些變成了現實。隨著「新物種」的到來，FF 離打破傳統的汽車工業體系為時不遠。

據騰訊《一線》來自知情人士的消息，FF 近期邀請一些國內的預定用戶參觀 FF 位於洛杉磯的研發中心。8 月稍早，FF 在中國舉辦了被命名為「家宴」的活動，邀請了第一批繳納訂金的用戶鑒賞 FF91。

8 月 14 日，恒大法拉第未來智慧汽車 (中國) 公司也正式揭牌。恒大為 FF 持股 45% 的最大單一股東。揭牌儀式上，恒大法拉第未來宣佈了該公司未來 10 年規劃，將在中國建設 5 大研發生產基地，10 年後年產能計畫達到 500 萬輛等。

當時，恒大法拉第未來還表示，FF91 量產最早的時間會在 2019 年第一季，也有可能推遲到 2019 年中期完成。同時，還提到了未來會生產 FF81 等其他車型。