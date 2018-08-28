魯夫送肉給小丸子！《航海王》作者插畫緬懷櫻桃子

《航海王》官方推特在今日 PO 出了由尾田榮一郎親手繪製的悼念圖，只見《航海王》的主角魯夫和小丸子兩人在草地上烤肉，愛肉成痴的魯夫竟然願意把他最愛的帶骨肉分享給小丸子，兩人臉上都掛著滿足的笑容。圖片上方還有斗大的「追悼」以及英文寫下的「 Thank You 」，看起來非常溫馨。

日本知名漫畫《櫻桃小丸子》的作者「櫻桃子」， 15 日因為乳癌去世，訃聞直到 27 日才正式公開。官方推特湧入 24 萬粉絲懷念哀悼。知名漫畫《航海王》的作者尾田榮一郎今（ 28 ）日更特地畫了一幅插畫來緬懷這位早逝的重量級漫畫家。



▲《航海王》作者尾田榮一郎繪製插畫緬懷《櫻桃小丸子》作者櫻桃子。（圖／翻攝自《航海王》官方推特）

其實兩人在 2014 年、櫻桃子出道滿 30 周年時曾經有過一場對談，在出道滿 25 年時，尾田就曾畫過祝賀插圖，當時魯夫也是帶著自己最喜歡的帶骨肉想當作禮物送給小丸子，但小丸子卻一臉嫌棄樣；而在 30 年對談的雜誌上，櫻桃子也畫了小丸子請魯夫吃咖哩飯的插圖，顯示出尾田和櫻桃子兩人私底下感情非常不錯。



▲櫻桃子出道 25 周年時，尾田榮一郎曾畫過祝福插畫。（圖／翻攝自チョッパーマニア）



▲櫻桃子也畫過小丸子請魯夫吃特大份咖哩的插畫，顯示兩人關係不錯。（圖／翻攝自チョッパーマニア）

插圖曝光後，許多日本粉絲留言「魯夫竟然會把肉給別人…原來關係這麼好嗎…」、「尾田老師也要注意身體」、「哭了」、「好傷心，明明還很年輕的」、「現在才知道原來尾田老師和櫻桃子老師關係很好」、「櫻桃子老師，一路好走」。