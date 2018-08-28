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娛樂

成語蕎從音癡升格發EP　全靠貴人吳宗憲提點

記者徐郁雯／台北報導2018/08/28 17:37
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成語蕎今（28）日舉辦《另一個我》寫真暨EP記者會，還獻唱新歌〈KISS ME〉，展現這些日子以來的努力。此次發行EP，對成語蕎而言，是很大的突破，「我以前真的完全不會唱歌，唱兒歌也是平的，音不對、拍子也沒對上去。」她透露去KTV唱歌，朋友會邊指著字要她跟著唱，去KTV也是負責吃牛肉麵的人。

至於如何找到唱歌訣竅？成語蕎透露，是吳宗憲教她要用丹田唱歌，但她那時候不知道丹田的位置，表示：「我覺得他是天生的歌手，都知道哪裡要用力，我琢磨了一陣子，我終於找到丹田了！」此外，成語蕎的舞技也是從零開始，「我運動細胞差、舞蹈細胞也差，記一個八拍別人5分鐘，我要花很多時間。」


▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會， 成語蕎因賣出佳績而感動落淚。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）


▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會， 爸爸化身特別嘉賓來祝福女兒。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

成語蕎表示，其實爸爸以前非常反對她當藝人，更說要是明年沒有做出成績，就要退出演藝圈。如今發行寫真EP，爸爸還親自到場支持，讓她心情非常激動，「我現在寫真有賣出好成績，爸爸也有看到我的努力，他現在很支持我，不會要我退出了。」


▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）


▲ 成語蕎《另一個我》寫真EP 記者會，藝人好朋友包括夏語心、熊熊、夏宇童、林利霏、茵茵都來祝福她。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.28）

關鍵字成語蕎另一個我
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