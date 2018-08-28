成語蕎從音癡升格發EP　全靠貴人吳宗憲提點

成語蕎今（28）日舉辦《另一個我》寫真暨EP記者會，還獻唱新歌〈KISS ME〉，展現這些日子以來的努力。此次發行EP，對成語蕎而言，是很大的突破，「我以前真的完全不會唱歌，唱兒歌也是平的，音不對、拍子也沒對上去。」她透露去KTV唱歌，朋友會邊指著字要她跟著唱，去KTV也是負責吃牛肉麵的人。

至於如何找到唱歌訣竅？成語蕎透露，是吳宗憲教她要用丹田唱歌，但她那時候不知道丹田的位置，表示：「我覺得他是天生的歌手，都知道哪裡要用力，我琢磨了一陣子，我終於找到丹田了！」此外，成語蕎的舞技也是從零開始，「我運動細胞差、舞蹈細胞也差，記一個八拍別人5分鐘，我要花很多時間。」