習近平接連露面講話 被視為強勢反擊

（中央社台北28日電）中共總書記習近平8月中起接連出席會議露面並發表講話，被認為是在重塑自己一度被質疑的威信。外媒分析，習近平是在強勢反擊，除顯示大權依然在握，並表達既有的政策仍不容挑戰。

法廣報導，最明顯的例子是被指宣傳出現失誤、動向一度受到關注的中共政治局常委王滬寧，近來高調恢復亮相。

報導分析，習近平日前出席中共宣傳工作會議上提到，「黨中央關於宣傳思想工作的決策部署是完全正確的，宣傳思想戰線廣大幹部是完全值得信賴的」。這一說法，形同為王滬寧平反。

同時，習近平在這場會議上提出「九個堅持」，包括堅持用「『習近平新時代中國特色社會主義思想』武裝全黨、教育人民」，以及「牢牢把握正確輿論導向」、「做大做強主流思想輿論」等，形同對外界質疑的個人崇拜等作法予以反擊。