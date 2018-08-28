習近平接連露面講話 被視為強勢反擊

（中央社台北28日電）中共總書記習近平8月中起接連出席會議露面並發表講話，被認為是在重塑自己一度被質疑的威信。外媒分析，習近平是在強勢反擊，除顯示大權依然在握，並表達既有的政策仍不容挑戰。
法廣報導，最明顯的例子是被指宣傳出現失誤、動向一度受到關注的中共政治局常委王滬寧，近來高調恢復亮相。
報導分析，習近平日前出席中共宣傳工作會議上提到，「黨中央關於宣傳思想工作的決策部署是完全正確的，宣傳思想戰線廣大幹部是完全值得信賴的」。這一說法，形同為王滬寧平反。
同時，習近平在這場會議上提出「九個堅持」，包括堅持用「『習近平新時代中國特色社會主義思想』武裝全黨、教育人民」，以及「牢牢把握正確輿論導向」、「做大做強主流思想輿論」等，形同對外界質疑的個人崇拜等作法予以反擊。
除了召開宣傳工作會議，8月中以來，習近平出席中央軍委「黨的建設會議」、「一帶一路」倡議5週年座談會，以及未公開地提拔一批中將級將領、公布修正版「中國共產黨紀律處分條例」等作法，都是強勢反擊的種種作法。
這其中，中共黨紀條例修正版中，將「習近平思想」納入指導原則，並新增「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，樹立維護黨中央權威和集體統一領導」等字樣，讓自己的權威化為黨紀的一部份。
此外，黨紀修正版還增列了對「山頭主義」、「兩面人」、「製造、散布、傳播政治謠言」等行為的處分規定，等於向黨內警告，誰敢傳播謠言或從事「山頭主義」行為，誰將被清除。
報導指出，習近平如今防範的仍然是黨內勢力，把「散布、傳播政治謠言」作為黨員大忌，顯然是習近平對北戴河會議前流言不斷的反彈，或許可以視為是習近平的忌憚。
但報導認為，一個如此大權在握的領導人，還需修改黨紀條例以增加權威，「這意味著什麼？值得思考」。（編輯：邱國強/張淑伶）1070828