泰國簽證成本恐轉嫁旅客　業者：不排除抵制

▲泰國簽證將委外辦理，且增收 470 元代辦費用，旅遊業者不排除發動抵制。（圖／記者陳致宇攝）

泰國貿易經濟辦事處（泰辦處）公告，未來泰國簽證將委外辦理，且增收 470 元代辦費用，引發旅遊業者強烈反彈，不排除針對泰國旅遊發動抵制，呼籲外交單位介入處理。台北市旅行商業同業公會下周將與泰辦處面對面討論。

泰國貿易經濟辦事處昨（ 27 ）日無預警公告， 10 月起團體簽證將交由指定代辦中心處理，並限制個人申請名額。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，泰國簽證委外辦理需增加 470 元費用，已經造成旅行業者及民眾不滿，呼籲外交單位介入協助，且不排除針對泰國旅遊發動抵制。

台北市旅行商業同業公會蕭勤建指出，過去針對團客代辦泰簽僅收原價 1,200 元，只有自由行旅客代辦才會增收約 300 元跑腿手續費。未來若要求泰國團體簽證須透過 VFS Global 代辦中心處理，增加的 470 元費用勢必反應在團費上，幾乎等於變相漲價。



▲泰國簽證限制個人申請名額方式，恐造成排隊亂象再度上演。（圖／記者陳致宇攝）

蕭勤建強調，目前應無將團體簽證業務轉交第三方處理的急迫性需求，即便有需求，公會也可協助泰辦處提供旅行社人員教育訓練，像是相片過於老舊、身分證影印不清楚、填表不確實等問題，都可以改進，減少泰辦處審件負擔。

蕭勤建表示，貿然改變可能造成市場恐慌，而限制個人申請名額方式，也可能造成排隊亂象。對於這些問題，泰辦處目前尚未提出應對方案，台北市旅行商業同業公會預計 9 月 4 日與泰辦處開會，討論是否有其他方式可取代。

