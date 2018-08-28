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中央社

2020年拚5G 中華電：台灣至少2城市預商用

中央社2018/08/28 17:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信執行副總林國豐今天表示，5G雖不會那麼快到來，也不會全面涵蓋，但發展腳步不能等，今年底中華電信會完成2個實驗網，預計2020年，台灣至少有2個城市5G預商用。

第3屆「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會今天登場，中華電信執行副總暨技術長林國豐今天在論壇上表示，5G有3大重點，第一更高速，比4G更快，第二，大連接，連接設備數量大幅增加，第三，低延遲。

「感覺到社會從民間到政府有一股對5G的熱情」，他表示，5G何時能實現，要很務實來看，今年6月國際標準組織3GPP完成第一版5G技術標準，5G終端預估明年下半年或後年才會出來，物聯網方面極有可能按照目前4G的NB IoT一路往上，成為發展5G的基礎，預定2019年底，甚至2020年整體規格才會確定，雖然標準還沒確定，業者已開跑，也針對未來應用與服務展開想像。

他認為，「5G雖不會那麼快到來，也不會全面涵蓋，但發展腳步不能等。」今年底中華電會完成2個實驗網，分別與諾基亞和愛立信合作，測試5G相關應用、傳播特性、終端設備，也會和高通合作測試網路與晶片，並開放給國內網通廠、服務開發商、應用開發商測試。

今年初，中華電信結合經濟部5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」。林國豐認為，5G是「打群架的時代」，很難靠一個運營商就「搞起來」，已納入網通、設備等產業，以及高通的力量加進來，群策群力建立生態系，明年初將會在南港北流中心展演5G跨領域結合的應用，預計2020年，台灣至少有2個城市5G預商用。

針對5G投資，林國豐說明，主要來自於頻譜與涵蓋的需求，台灣消費者對於寬頻上網的高度使用可說是傲視全球，對業者來說是挑戰、也是機會，但5G不見得是全面涵蓋，而是哪邊有需要，哪邊就去建設，譬如科技園區需要無人車或是工業4.0，就會有5G訊號。

林國豐說，5G的高速其實來自占用極大的頻寬，頻譜預估至少要100 MHz以上，5G要讓普羅大眾滿意，可能還需要好幾年，但不意味著要等到那時候才來做。

他表示，目前5G的驅動力來自「競爭壓力」與「怕落後」的心理，但5G成熟還需要一點時間，尤其商業模式還要更多時間嘗試，否則「錢丟下去就是打水漂」，因此中華電積極面對、提早準備、迎向轉型，盼達到永續，也期盼和夥伴啟動B2B模式合作。（編輯：郭萍英）1070828

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