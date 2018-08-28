日本新防衛白皮書出爐 強烈擔憂中國擴軍

白皮書記載，兩岸軍力的一般特徵可分3點。第一點是在陸軍方面，中國擁有壓倒性的兵力，但目前要登陸及侵攻台灣本島的能力仍有限。不過，近年來中國建造大型登陸艦等，正提升登陸及侵攻的能力。

白皮書以圖表分析中國和台灣的總兵力對比。文中指出，台灣的國防經費約20年來幾乎持平，截至2017年，中國所公布的國防經費是台灣約15倍。中國軍力進一步擴充彈道飛彈的戰力、海空軍力之際，台灣軍力在裝備的近代化方面仍是個課題。

（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本內閣會議今天通過新年度防衛白皮書，內容多處指出中國擴張軍力，企圖以軍力為背景，片面改變現狀並使其成為既成事實，日本深感擔憂，以美國為首的國際社會也擔憂。

第2點是在海空軍力方面，中國不僅數量具壓倒性，即使是台灣原本具優勢的質的方面，近年來中國正急速加強。第3點是台灣雖加強彈道飛彈的防禦，但中國擁有多數射程及於台灣的短程彈道飛彈，台灣缺乏有效的應對手段。

白皮書指出兩岸的軍事平衡正朝著對中國有利的方向變化，且差異有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的強化、美國軍售台灣、台灣自己建造主力裝備等的動向，都值得關注。

白皮書說，中國逾25年來持續增加高額國防費，以核武、彈道飛彈戰力、海上及航空戰力為主，廣泛且急遽加強軍力，其中之一就是致力於構建區域阻絕／反介入（A2/AD）的戰力。這幾年來，中國提升新型態的實戰運用能力，在情報戰上重視非對稱軍事能力，像是電子戰及駭客戰有急遽進展。

白皮書指出，中共總書記習近平為了加強在中國共產黨的權力基礎，並且更進一步掌握身為中央軍事委員會主席的權限，可能加速以加強實戰運用能力為目的軍事現代化，尤其是習近平去年10月在19大政治報告時說，中國將全面建成世界一流軍隊。

針對海洋利益呈現對立的問題，中國根據不符既有國際秩序的獨自主張，以軍力為背景企圖改變現狀等的可謂高壓因應作法仍會持續，但這被認為具有可能引發不測的危險行為。中國急速的軍力現代化和運用能力提升，在日本周邊活動片面提升緊張等，形成包含日本在內的區域、國際社會安全保障上的強烈擔憂。

白皮書表示，一般認為，中國加強軍事能力是以因應台灣問題、以具體阻止台灣獨立及外國軍隊支援台獨為優先課題，但近年來還積極提升除此以外任務的能力，如在更遠方海域作戰能力的提升。

白皮書記載，日本自衛隊與中國軍方為避免發生偶發的衝突，開始運用海空聯絡機制，這是中日兩國在增加互相了解與互信上重要的一步。

有關北韓局勢，新版防衛白皮書明載是「空前重大且急迫的威脅」。北韓核武和到彈道飛彈的技術有進展，射程涵蓋日本的彈道飛彈有數百枚。不過北韓今年有大轉變，2016年至2017年之間北韓發射40枚彈道飛彈，但今年北韓領導人金正恩展現與美國總統川普、南韓總統文在寅對話的意願，未發射飛彈。

白皮書指出，今年6月川普與金正恩舉行高峰會，金正恩以書面的形式明確承諾朝鮮半島要非核化，這一點意義重大，但北韓開發核武及彈道飛彈的威脅仍在，所以日本有必要引進新型陸基神盾系統。

日本防衛大臣小野寺五典今天在內閣會議後記者會針對新版防衛白皮書表示，北韓問題透過對話解決是很重要的，現階段還看不到北韓廢棄核武及彈道飛彈的動向。希望藉由防衛白皮書讓民眾了解，面臨中國軍力的擴大與能力的提升，日本的安保環境處於嚴峻狀態。（編輯：陳惠珍）1070828