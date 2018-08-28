高雄港外擱淺船舶　劇烈海象中持續救援

台灣港務公司高雄港務分公司今(28)日表示，擱淺在高雄港外的5艘船舶，初期經拖救團隊評估「安利669」、「太倉湖」、「順泓」及「昌龍68」等4艘船舶坐穩在旗津海岸及柴山岸際，僅「飛龍」輪在高雄港1港口南堤浮動，因此先進行「飛龍」輪拖救作業，但今(28)日上午6時第6次嘗試拖救，仍無法完成脫險，將待風浪平穩，再派遣潛水人員檢查後，才能決定後續拖救計畫，因此該輪目前暫不繼續拖救。

台灣港務公司高雄港務分公司指出，擱淺在旗津貝殼館外海的「安利669」輪，因受此波低氣壓強風巨浪吹襲，船體已移動及轉向，已漂流至貝殼館旁的水域，由於該船舶尚有浮力，拖救團隊派遣「冠軍輪」救難船嘗試靠近拖帶，惟因風浪太大無法接近，且該處設有離岸堤，為免拖救船擱淺，拖救團隊將於海象趨緩後再行拖帶，並在貝殼館旁空地增加除油資材與人力，以備油汙滲漏時可以緊急處理。

高雄港務分公司在28日上午11時30分，邀集高雄市政府、海保署、航港局、海巡署、船東、P＆I及拖救團隊等單位召開第6次應變會議，除要求拖救團隊視海象狀況持續進行船舶拖救外，也要求所有擱淺船舶應於海象趨緩後，立即佈放攔油索與抽油作業。

目前高雄港務分公司每日巡查旗津及柴山岸線，雖未發現有油料再次洩漏，但為掌握海岸環境每日狀況，仍請拖救團隊每日於船舶擱淺處採樣監測，以確保若有油料洩漏，可立即進行除污。